Musik Sinfoniekonzert in der Albankirche

Laichingen / sgk

Die evangelische Kirchengemeinde Laichingen veranstaltet am Sonntag, 20. Mai, von 19 Uhr an ein festliches Sinfoniekonzert in der Albanskirche Laichingen. Es musiziert das Orchester der Martinskirche Münsingen unter der Leitung von Kirchenmusikpraktikantin Regina Böpple und Bezirkskantor Stefan Lust. Eröffnet wird das Konzert mit der Ouvertüre Nr. 2 in G von Johann Bernhard Bach d. Ä. (1676-1749). Danach erklingt die Sonata in A für Streicher und Generalbass des Barockkomponisten Georg Muffat (1653-1704). Weiter wird Joseph Haydns Parthia in G erklingen, die aus fünf Sätzen besteht. Vor allem durch zahlreiche Kirchenkantaten ist der barocke Meister Georg Philipp Telemann bekannt. In diesem Konzert kommt ein Concerto in B für zwei Altblockflöten, Streicher und Basso continuo zur Aufführung. Die Sinfonie Nr. 26 Es-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart wird das Konzert beschließen.

Das Orchester der Martinskirche Münsingen wurde 1991 von Stefan Lust gegründet. Das Orchester bietet Instrumentalisten der Region um Münsingen die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten zusammen zu musizieren. Das Programm erklingt bereits am Samstag, 19. Mai um 19 Uhr in der Stephanuskirche Gruorn. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, jedoch wird um Spenden gebeten.