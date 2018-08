Laichingen Silberdistel

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Sie blühen wieder in voller Pracht, die Silberdisteln. 1997 war die Silberdistel Pflanze des Jahres. Der seltener werdende Korbblütler ist geschützt. Die Pflanze wächst auf Magerwiesen, etwa in Mittelgebirgen wie der Schwäbischen Alb. In den vergangenen Jahren brachte diese bei Laichingen fotografierte Silberdistel keine oder nur sehr verkümmerte Blüten hervor. Heuer blüht sie in ihrer vollen, im Sonnenlicht silbern schimmernden Pracht. Die Distel verschließt ihre Blüte bei feuchtem Wetter und bedecktem Himmel, weshalb sie auch Wetterdistel genannt wird.