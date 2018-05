Freizeit Sezai Zhuniqi erstürmt die Leseleiter

Laichingen / mp

„Geschafft“. Stolz hängt der achtjährige Sezai Zhuniqi sein Foto an die fünfte Sprosse der „Leseleiter“. Er ist der erste „Gipfelstürmer“ in der Stadtbücherei Laichingen und freut sich offensichtlich über seinen Erfolg. Neben Sezai wurden knapp 100 andere Kinder vom Lesebazillus infiziert und haben in den vergangenen Wochen gelesen, was das Zeug hält. Angemeldete Kinder hatten einen exklusiven Zugriff auf die neuesten Bücher aus der Stadtbücherei und die Wahl zwischen rund 100 aktuellen Titeln.

Der Startschuss für die sogenannte „Leseleiter“, die als Anreiz für regelmäßige Büchereibesuche und Buchausleihen dienen sollte, fiel Anfang Februar. Angemeldete Kinder der zweiten oder dritten Klassen erhielten einen Leseleiterpass und durften nach der Lektüre Fragen zum Inhalt beantworten.

Nach dem ersten gelesenen Buch kam die „Leseleiter“ ins Spiel. Ein Kärtchen mit dem Foto des Kindes durfte an die unterste Sprosse gehängt werden. Mit jedem weiteren gelesenen Buch rückten sie mit ihrem Kärtchen eine Stufe der „Leseleiter“ höher. Zur Halbzeit gab es eine kleine Anerkennung und wer es bis zum Ende, also bis zur fünften Stufe, geschafft hatte, erhielt einen Buchpreis und darf sich Lesekönig nennen. In diesen Tagen läuft die Aktion aus. Die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei zeigten sich begeistert vom Erfolg. Die Aktion habe eingeschlagen wie ein Blitz. Besonders Jungs seien durch die Leseleiter leicht zu gewinnen gewesen, berichtet Marion König, die Leiterin der Stadtbücherei.

Initiiert und finanziert wurde diese Aktion durch den Förderverein des Lionsclubs Blaubeuren-Laichingen. Bernhard Schweizer lieferte nicht nur die Idee für die „Leseleiter“, sondern gab für den Kauf neuer Bücher 1000 Euro dazu. Marion König bedankte sich bei ihm und Wilfried Wiedmann für die Unterstützung dieser erfolgreichen Leseförderungsmaßnahme. Lesen sei bei vielen Kindern immer noch eine beliebte Freizeitbeschäftigung, andere Kinder könnten durch solche Aktionen auf den Geschmack gebracht werden.