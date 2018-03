Amstetten Sexuelle Belästigung im Zug: Verdächtiger gefasst

Amstetten / swp

Die Polizei hat einen 21-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, im Februar 2017 zwei Frauen in einem Zug angegriffen zu haben.

Die Taten sorgten im Februar vergangenen Jahres für Aufregung in der Region. Ein Unbekannter hatten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zwei Frauen in einem Zug bei Amstetten sexuell belästigt, eine Frau raubte er auch aus.

Nun teilt die Polizei mit, dass ein Tatverdächtiger 21-Jähriger festgenommen wurde. Der Mann wurde in seiner Unterkunft in einer Gemeinde im Alb-Donau-Kreis gefasst und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Polizei durchsuchte sein Zimmer und stellte sein Telefon und einen Computer sicher. Diese werden nun ausgewertet.

DNA-Text bringt Gewissheit

Auf die Spur des Täters brachte die Polizei eine DNA-Spur. Nach den Taten hatten die Beamten akribisch ´Spuren gesichert. Die Auswertung der Spuren ergab, dass beide Taten von demselben Mann begangen wurden.

Das zuständige Gericht ordnete deshalb auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft DNA-Reihenuntersuchungen an. Polizeibeamte erhoben bei etwa 130 Personen freiwillige Speichelproben. So auch bei dem mutmaßlichen Täter. Weitere Untersuchungen ergaben, dass seine abgegebene Speichelprobe mit den gesicherten DNA-Spuren bei den beiden Taten übereinstimmt.