Aus dem Dorf sind die Landfrauen nicht wegzudenken. Mit ihrem vielfältigen Programm von Landwirtschaft bis Politik, von Familie bis Fitness bereichern sie seit inzwischen 50 Jahren das Leben in Setzingen. Dieses Jubiläum wird morgen, Samstag, in der Birkenfeldhalle gefeiert (siehe Infokasten).

Am 4. März 1969 gründeten die 35 Frauen die Ortsgruppe, inzwischen zählen die Setzinger Landfrauen 126 Mitglieder, das Durchschnittsalter beträgt 55 Jahre. Den Vorstand bilden die beiden Vorsitzenden Anita Fischer und Rosemarie Wöhrle, Schriftführerin Andrea Dürr, Kassiererin Dagmar Häfele sowie die Beisitzerinnen Susanne Friesen, Melanie Lang, Christa Häge und Gerlinde Oechsle. Bei der Jubiläumsfeier rechnet Anita Fischer mit vielen Gästen. Eingeladen sind alle Landfrauen und ihre Partner sowie 27 Juniorteilnehmerinnen. Das sind acht- bis fünzehnjährige Mädchen der 2008 gegründeten Sportkids-Gruppe, die ihre Eltern mitbringen werden. Etwa 230 Anmeldungen liegen bereits vor, sagt Anita Fischer: „Ich freue mich, dass die Halle voll sein wird.“

Mutter-Kind-Turnen

Am Samstag wird zudem ein „kleines Jubiläum“ mitgefeiert: Seit 30 Jahren gibt es bei den Setzinger Landfrauen ein Mutter-Kind-Turnen. Die beiden Gruppen werden von Romy Häfele, Andrea Dürr und Petra Buhle geleitet. 17 Kinder zwischen zwei und acht Jahren und ihre Müttern machen mit.

Sieben Frauen, die schon bei der Gründung aktiv waren, werden am Samstag dabei sein: Klara Bühler, Anna Hauff, Anna Menz, Margret Bühler, Marie Keck, Margret Dürr und Anna Bischoff, die mit 91 Jahren das älteste Mitglied ist.

Gleich im Jahr nach der Gründung traf sich die Gymnastikgruppe zum ersten Mal. „Unser Sportbereich ist inzwischen ein wichtiges Standbein“, sagt Anita Fischer. Dazu gehören auch die 20-köpfige Yogagruppe, die von Katharina Besser geleitet wird, und eine Schon-Gymnastik. Im Sommer treffen sich einige Landfrauen vierzehntägig zu Radtouren, zweimal pro Woche ist eine Nordic-Walking-Gruppe rund um das Dorf unterwegs.

Alle zwei Jahre bereichern die Landfrauen die Vorweihnachtszeit mit dem Adventssingen, an dem sich auch Kindergarten, Schule und Vereine beteiligen. 2005 gab es erstmals eine Adventsfenster-Aktion im Dorf, allerdings ist die Idee in den vergangenen Jahren wieder eingeschlafen. Nun wollen Anita Fischer und Rosemarie Wöhrle den Brauch wiederbeleben, und sie hoffen, dass genügend Familien mitmachen. Unterstützung durch Vereine und Gemeinde wäre auch willkommen.

Sichelhenke und Osterbrunnen

Etwas Besonderes im Dorf- und Vereinsleben ist die 1977 wiedererweckte Sichelhenke, bei der zum Abschluss der Getreideernte eine Sichel symbolisch an einen Balken gehängt wird. Zuerst fand dieses Fest bei der heutigen Ehrenvorsitzenden Margret Dürr statt, später auf dem Grillplatz an der Halde. Seit einigen Jahren wird mit Programm in der Birkenfeldhalle gefeiert.

Ein ebenfalls wiederbelebter Brauch ist das Schmücken des Osterbrunnens. Seit 2004 dekorieren Landfrauen den Brunnen in der Ortsmitte mit gebundenen Buchs-Bögen und bemalten Gänse- und Enteneiern. Diesmal fällt der Schmuck allerdings etwas bescheidener aus, sagt Anita Fischer. In diesem Jahr ist Ostersonntag erst am 21. April, und da die Feuerwehr schon gut eine Woche später den Maibaum am Brunnenplatz aufstellt, sparen sich die Landfrauen den ganz großen Aufwand. Zumal die Jubiläumsfeier organisiert werden will.

Neben der Brauchtumspflege bieten die Landfrauen regelmäßig Fortbildungen an. Anita Fischer stellt deshalb selbstbewusst fest: „Für Frauen, die einen engagierten, aktiven, kreativen und lebendigen Verein im ländlichen Raum suchen, sind wir die richtige Adresse.“