Am „Canale Grande“ in Illertissen darf genascht werden. Im Beerengarten auf der Jungviehweide wachsen Klassiker und Exoten. Ein Naschgarten am „Canale grande“, und das im bayerischen Illertissen! Zugegeben: Es gibt keinen Gondoliere und auch keine venezianische Brücke. Denn der „Canale grande“, den die Mitarbeiter der Staudengärtnerei Gaißmaier so getauft haben, ist keine Wasserstraße, sondern „nur“ ein B...