Soziales Seniorenheim integriert im Stadtleben

Schelklingen / jos

Mit einem Fest haben die Bewohner und das Pflegepersonal das zehnjährige Bestehen des Seniorenzentrums Schelklingen gefeiert. Als vierte Einrichtung der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis nahm das Seniorenzentrum Schelklingen am 1. Mai 2008 den Betrieb auf. Durch die zentrale Lage war das Heim begehrt, Mitte Mai war es mit 64 Bewohnern schon voll belegt. Die Einrichtung führe eine Warteliste und kann dennoch über die beiden Kurzzeitpflegeplätze häufig kurzfristig auf einen sich ergebenden Bedarf reagieren, berichtet die Pflegeheim GmbH.

Das Seniorenzentrum ist in Schelklingen voll ins Stadtleben integriert. Regelmäßig kommen Kindergartenkinder und Schulkinder vorbei, um mit den Senioren Zeit zu verbringen. Zahlreiche Ehrenamtliche erweitern das umfangreiche Angebot für die Bewohner.

So viel Erfolg muss gefeiert werden, meint die Pflegeheim GmbH. Den Anfang machten die mehr als 60 Mitarbeiter des Seniorenzentrums. Sie konnten sich neben dem kulinarischen Angebot von einem Improtheater unterhalten lassen. Zudem gab’s als Anerkennung ein Geschenk. Einen Tag danach fand die offizielle Feier mit geladenen Gästen statt. Die Geschäftsführer der Pflegeheim GmbH, Wolfgang Schneider und Verena Rist, erinnerten an die Anfangszeit der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis. Damals ging es Schlag auf Schlag, jedes Jahr ging ein neues Seniorenzentrum an den Start. Während die ersten drei Einrichtungen jeweils bei Null starteten, war Schelklingen das erste Haus, das mit dem Neubezug nahezu voll belegt war. Denn zuvor hatte die Pflegeheim GmbH die Betriebsträgerschaft des städtischen Pflegeheims „Bürgerheim St. Ulrich“ übernommen. Die Mitarbeiter und Bewohner zogen damals gemeinsam um. Verena Rist erinnerte daran, dass sich damit baulich und organisatorisch vieles verbesserte. Von Anfang an arbeitete das neue Seniorenzentrum nach dem Hausgemeinschaftskonzept: So viel Alltag wie möglich, das ist die Idee hinter dem Konzept. Dabei werden die Mahlzeiten und deren Zubereitung als zentrale Elemente der Tagesgestaltung älterer Menschen gemeinsam erlebt. Gemeinsam werden das Gemüse für den Eintopf oder das Obst für den Nachmittagskuchen vorbereitet.

Luftballons mit Grußkarten

Bürgermeister Ulrich Ruckh machte in seiner Rede deutlich, dass das Seniorenzentrum im Stadtleben eine feste Größe darstellt. Zum Jubiläum gab es für die 66 Bewohner in den Wohngruppen gemeinsam mit Angehörigen ein Sektfrühstück. Bei der anschließenden Luftballonaktion stiegen 100 orange Luftballons mit Grußkarten in die Lüfte. Wer einen findet oder schon gefunden hat, sollte ihn ans Seniorenheim zurückschicken: Die Bewohner sind sehr gespannt.