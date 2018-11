Plauderei Selbstironische Wortspiele

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Worüber unterhalten sich Männer, wenn sie unter sich sind? Samuel Koch, der seit seinem Unfall bei „Wetten dass“ vor acht Jahren querschnittsgelähmt ist, und Musiker Samuel Harfst plauderten in der Albankirche aus dem Nähkästchen ihrer Künstlerleben. Das Szenarium auf der Bühne mit Lesesesseln und Beistelltisch war fast komplett: Es fehlte nur noch der Whisky, der bernsteinfarben schimmernd die beiden zu ihren Gedanken lenkte.

Die Künstlerseelen tauschten Neuigkeiten aus ihren Leben aus, philosophierten, ließen ihren Assoziationen freien Lauf. Die Plauderei verlief entspannt, war humorvoll gewürzt mit amüsanten Wortspielen und, vor allem bei Samuel Koch, mit erfrischender Selbstironie. Die knapp 400 Zuhörer folgten dem Geplauder mit Hingabe. Sie erhielten interessante Einblicke in den vielschichtigen Alltag des Schauspielers Samuel Koch sowie des Straßenmusikanten und Songwriters Samuel Harfst. Die zwei Samuels vertieften etwa über das Thema Glück und woher sie Laichingen kennen sollten.

Samuel Koch überraschte mit erstmals öffentlich vorgetragenen Passagen seines noch nicht lektorierten neuesten Buchs, worin er bekennt: „Ich ärgere mich, dass ich mich ärgere über Dinge, die nicht zu ändern sind“. Ab und an las Samuel Koch aus seinem Buch „Rolle vorwärts“. Die Erzählungen, Schlussfolgerungen und Erkenntnisse darin zeigten die Stärke auf, mit der er sein Eingeschränktsein nach dem Unfall meistert. Sein Sinnieren über den „Glücksmoment“ ist getragen über Selbstironie: „Mein dämlicher Unfall hat mir die Freude am Nießen verdorben, dazu brauche ich jetzt zwei Helfer, die mir Brust und Rücken pressen. Ein wahrer Glücksmoment ist es, wenn Nießreiz und zwei Helfer synchron auftreten.“ Über seine Einschränkungen sprach er offen, nur den Moment, als er aus seinem Rollstuhl in den Lesesessel in Pose gesetzt wurde, ersparte er sich und seinem Publikum: Das geschah verborgen hinter einem Paravent.

Bei Musiker Samuel waren es die starken Texte, die er mit sanft fließendem Tonfall sang, die ihm die Herzen der Zuhörer zufliegen ließen. Er präsentierte Lieder aus seinem Album „Endlich da, wo ich bin“, aber auch ganz frische noch nicht veröffentlichte Songs. Obendrein verriet sein Sitznachbar, dass der Hit „Stille“ von Xavier Naidoo mit Unterstützung von Samuel Harfst entstanden ist. Dem Song drückte Harfst mit seiner Stimme einen eigenen, samtigen Schimmer auf.