Ehejübiläum Seit 50 Jahren gemeinsam auf dem Gleis

Westerstetten / Roland Schütter

50 Jahre sind Emma und Franz Gorbach verheiratet und miteinander durch die Höhen und Tiefen des Lebens gegangen. „Es waren mehr Höhen“, sagt Franz Gorbach. Der 78-Jährige wurde in Söflingen geboren und wuchs in Beimerstetten mit vier Geschwistern in einer Eisenbahner-Familie auf. Wie sein Vater wurde Franz Gorbach Lokführer: „Ich musste nach der Schule erst einmal Maschinenschlosser bei der Bahn lernen, wurde Heizer und machte im Alter von 21 Jahren meine Lok-Prüfung.“

Emma Gorbach ist in Geislingen-Auhausen zusammen mit einer Schwester aufgewachsen und hat dann in drei Familien gelernt, wie man einen guten Haushalt führt. Nach der Heirat kümmerte sie sich um die drei Söhne, Haus und Garten. Dort wurde viel Gemüse und Obst angebaut und dann eingefroren oder eingekocht. „Das habe ich alles gerne gemacht. Von der Aussaat, dem Pikieren bis hin zum Ernten“, sagt die 70-Jährige. Besonders stolz sind die Gorbachs auf ihren Plattpfirsichbaum, der jedes Jahr eine reiche Ernte bringt.

Während Emma den Aufenthalt daheim liebte, war ihr Mann gerne unterwegs. Bis vor einem Jahr bildete er bei den Ulmer Eisenbahnfreunden noch Lokführer, bis heute ist Franz Gorbach Schießleiter im örtlichen Schützenverein, betreut den mobilen Schützenwagen und ist Mannschaftsführer. Die beiden fahren jedes Jahr mit der Pfarrgemeinde in den Urlaub und kümmern sich um die große Familie, mit der heute in gemütlicher Runde die Goldene Hochzeit gefeiert wird.