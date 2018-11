Musik Seit 180 Jahren der Musica sacra verpflichtet

Erbach / Franz Glogger

Des isch ja g‘naglet voll“, meinte Besucher Walter Schwer gestern erstaunt, als er die Treppe zu Empore der St. Martinskirche in Erbach hochstieg. Die vielen Besucher hatten gleich mehrere Gründe: Zum einen feierte die Kirchengemeinde ihren Patron St. Martin, zum anderen der Kirchenchor sein 180-jähriges Bestehen. Und das mit Mozart, Solisten, Instrumentalisten und etlichen Gastsängern.

Gut zehn Sänger und Sängerinnen verstärkten für das Projekt „180“ den 35-köpfigen Chor. Unter Leitung von Volker Konstantin Unseld boten die Musiker großen Hörgenuss. Punktiert und doch melodisch wurden Mozarts Orgelsolomesse, seine kürzeste Messe überhaupt, sowie die Vesper Laudate Dominum zu Gehör gebracht. Am Ende bedankten sich die Besucher mit kräftigem Beifall sowie Pfarrer Joachim Haas mit den Worten: „Eine schöne Messe, eine schöne Musik.“

Der „Musica sacra“ verpflichtet sich der Kirchenchor St. Martin nun schon 180 Jahre. „Hebung und Veredelung des Kirchengesangs durch Aufführung kirchlich guter Tonwerke“. Diesen Vorsatz schreibt der Chor 1900, also 62 Jahre nach der Gründung, in seine Statuten. Vielleicht erinnert man sich damals an den langjährigen Leiter Anton Barth. Der Schulmeister, Organist und Dirigent übernimmt den Chor 1843. „Der erste Tenor singt ganz gemütlich mit dem Sopran, und der zweite Tenor mit dem Alt; die Bässe halten zusammen oder unterstützen zuweilen die Melodie in Oktaven“, notiert er und befindet: „was natürlich widerlich klingt.“ In seinen 35 Jahren Amtszeit führt Barth den Chor offenbar zu neuer Kunst, denn in den Aufzeichnungen finden sich bald Einladungen zu Priesterjubiläen, eine „Instrumentalmusik“ kommt hinzu und junge Leute kommen von auswärts, „um sich in der Musik persönlich auszubilden“.

Ein eigenes Thema ist der Chor und die Frauen. Es gibt zwar schon mindestens seit Barth „weibliche Stimmen“ – aber von weiblichen Mitgliedern ist nicht die Rede. Das Mitsingen, aber nicht Mitreden, endet 1922, aber auch dann nur zum Teil: Der de facto bestehende gemischte Chor wird als „Nebenverein“ akzeptiert. Die endgültige Klärung bringt die Hauptversammlung im Januar 1964. Sie stellt fest, dass der Kirchenchor „in erster Linie ein gemischter Chor“ sei. Einige Männer, die die Änderungen nicht mittragen wollen, verlassen den Chor. In den Büchern findet sich als Zeichen der Unstimmigkeiten ein mit schwarzer Wolke und roten Blitzen illustriertes Protokoll.

Im Übrigen endet im gleichen Jahr auch die Geschichte als weltlicher Chor. Seit 1862 pflegte der Verein unter dem Zweitnamen „Liederkranz“ auch allgemeines Liedgut. Der Kirchenchor machte weiter, der Liederkranz verstummte.