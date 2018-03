Schule Seilhüpfen auf die Schnelle

Regglisweiler / male

Ins Schwitzen gekommen sind gestern die Drittklässler der Brandenburg-Grundschule in Regglisweiler. Grund war ein Workshop der Deutschen Herzstiftung. „Skipping Hearts“ heißt das temperamentvolle Projekt, das Kinder zu mehr Bewegung und zu einem gesunden Lebensstil motivieren will. Die Schüler von Klassenlehrerin Rebecca Halusa waren begeistert von dieser sportlich-schnellen Form des Seilspringens. „Es ist anstrengend, aber es macht Spaß“, meinte der achtjährige Samuel. Übungsleiterin Ines Fickler hatte zuvor in der Theorie über das Herz-Kreislaufsystem und über gesunde Ernährung informiert. „Ich finde das Vorwärtslaufen und das Überkreuz-Springen mit dem Seil am besten“, berichtete Lilian (8) ihrer Sportlehrerin Ilona Lenz, die bei dieser besonderen Sportstunde in der Turnhalle ebenfalls mitwirkte. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München wissenschaftlich untersucht und wird an vielen Schulen in ganz Deutschland angeboten. In 10 000 Workshops wurden bereits mehr als 500 000 Kinder erreicht.