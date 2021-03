Die Kündigung zum 31. März erfolgte fristgerecht, am 1. April wird nach Worten des Scharenstetter Ortsvorstehers Wolfgang Mychajliw die Übergabe der Hütte an die Gemeinde Dornstadt erfolgen. Besagte Hütte beim Klärwerk in Scharenstetten hat das Alb Sailing Team, kurz AST, seit 2006 von der...