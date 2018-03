Vereine Sebastian Wurzinger neuer Vorsitzender

Langenau / Roland Schütter

Der Pflügergemeinschaft Ulm geht es gut: Die Zahl der Mitglieder stieg 2017 um 6 auf 102, die Finanzen sind geordnet. In der Jahresversammlung wurde jetzt auch noch der Vorstand verjüngt. Alle Posten sind für die kommenden drei Jahre besetzt. Das gibt es nicht überall, wie Helmut Wolf vom Deutschen Pflügerrat als Gast der Versammlung erfreut feststellte.

Hans Kohn und Jürgen Stolz hatten den Verein jeweils 15 Jahre erfolgreich geleitet, nun war für Stolz Schluss. Er legte sein Amt in die Hände eines Jüngeren. Mit Sebastian Wurzinger geht ein 33-jähriger Agraringenieur an die Spitze, der zuvor als Beisitzer dem Vorstand angehörte. Ihm steht wieder Martin Mößle als zweiter Vorsitzender zur Seite.

Manfred Wolf bleibt Schriftführer und wird von Johannes Bendele vertreten. Kassierer ist Daniel Kächele. Er bekam mit Ulrich Münkle einen neuen Stellvertreter anstelle von Willi Rau, der 30 Jahre lang als erster und zweiter Kassierer für den Verein tätig war und nun aufhörte. Jugendvertreter ist unverändert Michael Wolf, der zweite ist jetzt Benjamin Lenz. Im Amt bleiben auch Inventarwart Johannes Wegst sowie die Kassenprüfer Martin Niess und Harald Greiner.

Für Jürgen Stolz und Kassierer Willi Rau gab es langanhaltenden Beifall und Dankesworte für ihre Tätigkeit. In ihre Ägide fallen die beiden erfolgreich ausgetragenen Landesentscheide 2005 und 2017 und die Entwicklung des Vereins zur größten Pflügergemeinschaft in Deutschland. Sie bringt es derzeit auf zehn aktive junge Leistungspflüger. Dazu zählen Stefan Öchsle (Setzingen) und Niklas Gröschel (Langenau), die sich für den Bundesentscheid am 15. April in Stöckse/Niedersachsen für das Dreh-und Beetpflügen qualifizierten.

Zwei Teilnehmer am Start

Bei der Weltmeisterschaft am 1. und 2. September in Kirchentellinsfurt werden Florian Sandner und Sebastian Murkowsky den Verein vertreten. Deren Ausrichtung nahm in der Versammlung breiten Raum ein. Helmut Wolf berichtete über den Ablauf und schwor die 28 Anwesenden auf tatkräftige Mitarbeit ein.

In ihren Rechenschaftsberichten gingen Jürgen Stolz und Manfred Wolf auf ein ereignisreiches 30. Vereinsjahr ein. Dazu gehörte ein Übungspflügen mit 33 Schülern der Landwirtschaftsschule, die Teilnahme von Benjamin Lenz an der Europameisterschaft in der Schweiz (Platz 13), am Landes-und Kreisentscheid Schwaben in Kadeltshofen und der Erntedankfestumzug in Langenau.

Höhepunkte waren der Landesentscheid im September mit guten Platzierungen von Vereinsmitgliedern sowie der 16. Platz von Ulrich Münkle bei der WM in Kenia. Der Verein hat vier Wettkampf-Beet-Pflüge sowie zwei Wettkampf-Dreh-Pflügen, die noch um weiteres von Privatpersonen zur Verfügung gestelltes Material ergänzt werden. Das Ziel in 2018 ist es, die Ausstattung mit dem Zukauf von Geräten bei der WM zu verbessern und damit dem Nachwuchs ideale Trainingschancen zu bieten.