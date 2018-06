Benefiz Schwimmen und Laufen für Ghana

Blaustein / swp

Schüler, Kindergartenkinder, Vereinsmitglieder und der Bürgermeister: Morgen, Freitag, 8. Juni, läuft und schwimmt Blaustein für den guten Zweck. Los geht es im Robert-Epple-Stadion und im Bad Blau um 14 Uhr mit den Schülerläufen, die in die Veranstaltung zugunsten des Vereins „We give“ integriert wurden. Nach Schülern aus Grundschulen und weiterführenden Schulen sind um 16 Uhr die Kindergartenkinder an der Reihe, Vereine und Firmen starten um 16.30 Uhr. Um 17.30 Uhr ist ein VIP-Lauf eingeplant, an dem sich Bürgermeister Thomas Kayser, Stadträte und weitere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens beteiligen. Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung hat Staatssekretär Wilfried Klenk (CDU) vom Innenministerium Baden-Württemberg. Er wird bei der Abschlussveranstaltung ab 17.30 Uhr eine Ansprache halten.

Die Erlöse dieser bereits zweiten Benefiz-Veranstaltung des Vereins „We give“ gehen an ein derzeit laufendes Projekt zum Aufbau eines Berufsausbildungszentrums in West-Ghana. Wie berichtet, will der Blausteiner Verein helfen, dass Jugendliche dort Fertigkeiten erlernen und ihre Talente nutzen, um in ihrer Heimat ein verantwortungsbewusstes und selbstständiges Leben zu führen. Und weil für den Bau des Ausbildungszentrums auch Wasser benötigt wird und es in New Yakasi keine öffentliche Wasserversorgung gibt, wird nun zudem eine Trinkwasserversorgung aufgebaut. „Garant, Partner und Betreuer vor Ort“, wie auf der Homepage von „We give“ steht, ist Pfarrer Joseph Otoo. Er ist morgen zu Gast in Blaustein und wird über die Fortschritte bei dem Projekt, aber auch über das Leben in Ghana berichten.

Das sportliche Programm wird morgen im Übrigen ergänzt durch ein buntes Rahmenprogramm: DJ Fatze legt im „Beach“-Außenbereich des Bad Blau auf, es gibt eine Hüpfburg, Tombola, Spielecke und verschiedene Verkaufsstände. Blausteiner Vereine übernehmen die Bewirtung. Eine Voranmeldung ist nicht nötig – auch spontanes sportliches Engagement ist willkommen. Infos: www.wegive.de.