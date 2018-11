Forst Schwieriges Jahr für den Wald

Lonsee / rei

Lange Trockenheit, viel Sturmholz, Käferbefall: 2018 ist ein eher schwieriges Jahr im Wald der Gemeinde Lonsee. Das sagte Frieder Angerbauer, Leiter des Forstreviers Lonsee in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Im Sommer etwa gab es gute 400 Festmeter Sturmholz, an Käferholz fallen bis jetzt etwa 200 Festmeter im Gemeindewald an. Auch die Trockenheit hatte Auswirkungen: 30 der 50 neu gepflanzte Bäume haben die Trockenheit überlebt. „Das ist alles im Rahmen, glücklicherweise“, sagte Angerbauer. Kollegen von ihm hätten viel größere Schäden gehabt.

„Man muss ja davon ausgehen, dass es immer trockener wird. Wie sorgt ihr da vor?“, fragte Bianca Binder (Bürgerliste). „Da sind wir auch zunehmend ratlos“, gab Angerbauer zu. Zwar habe Lonsee nur einen geringen Anteil an Fichte, die der große Verlierer des Klimawandels sei. Beim Nadelholz setze man nun verstärkt auf die Douglasie. Beim Laubholz habe man große Hoffnungen in die Esche gesetzt – „aber die hat jetzt das Triebsterben.“ Damit bleiben laut Angerbauer nur noch Bäume wie Eiche oder Spitzahorn übrig. „Aber auch die stoßen schon an ihre Grenzen.“

Für 2019 plant der Revierleiter einen Überschuss von gut 10 000 Euro, 1240 Festmeter Holz sollen geschlagen werden. Außerdem will Angerbauer 200 Douglasien pflanzen und in die Fahrwege investieren.