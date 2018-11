Langenau Schweinewirt: Mehr Arbeit nach Bio-Umstellung

Langenau-Osterstetten / Thomas Steibadler

Alexander Häckel aus wirtschaftet nach Bioland-Richtlinien und hat einen Erzeugervertrag mit Edeka abgeschlossen.

Schwere Zeiten für Landwirte, die mit Schweinefleisch ihr Geld verdienen. Massive Importe aus den Niederlanden und Dänemark setzen die hiesigen Erzeuger unter Druck, kleine Betriebe geben auf, die Großen werden größer. Hinzu kommen zumindest angekündigte Verschärfungen der Tierschutzvorschriften. Welche Perspektiven haben Schweinehalter unter diesen Voraussetzungen?

Falls die mehr als 100 Landwirte, die kürzlich zu einer Tagung nach Seligweiler gekommen waren, auf Antworten aus dem baden-württembergischen Fach-Ministerium gehofft haben, wurden sie enttäuscht. Joachim Hauck, im Ministerium Ländlicher Raum Abteilungsleiter Landwirtschaft, stellte lediglich fest, dass als „regional“ gekennzeichnete Produkte bei den Verbrauchern gut ankommen. Zudem forderte er politische Bekenntnisse zur heimischen Landwirtschaft: „Auch die Politik muss dazu stehen, dass wir in Baden-Württemberg Lebensmittel produzieren, und dazu gehören auch Tiere.“

In die Rolle des Mutmachers schlüpfte dagegen Alexander Häckel aus Langenau-Osterstetten. „Ich bin normaler Bauer“, sagte der Landwirt zu Beginn seines Vortrags. Ein normaler Bauer, der mehr als zehn Jahre lang als Ferkelerzeuger „ganz ordentlich verdient“ hat. Doch dann brach im Jahr 2015 der Ferkelmarkt zusammen. Hinzu kamen die hohen Flächenpreise im Raum Ulm. Die schwindenden Gewinnmargen durch Wachstum zu kompensieren, ging nicht mehr. Viel Zeit, Geld und Herzblut habe er in seinen Betrieb investiert. „Aber ich war nicht zufrieden, ich war irgendwie getrieben.“ Getrieben von Agrarkonzernen und Großschlächtern. So sei die Begeisterung für den Beruf verschwunden, „die Leidenschaft war einfach weg“.

Preisgarantie vom Handel

Bis Häckel auf bio umstellte und das gemacht hat, was unter Landwirten lange Zeit verpönt war: einen Erzeugervertrag mit dem Einzelhandel abschließen. Nun erhält Häckel für seine Ferkel einen festen Preis. Der Vertrag mit dem Handelskonzern Edeka läuft zehn Jahre, „dann wird neu verhandelt“. Häckel hat sich verpflichtet, jedes Jahr 3000 Ferkel an Mastbetriebe zu liefern, die ebenfalls nach Bioland-Richtlinien wirtschaften. Sollten seine Betriebskosten deutlich und auf Dauer steigen, wird beim Preis nachgebessert.

Den Tierbestand hat Häckel von 250 auf 160 Muttersauen verringert. Die Ställe sind entsprechend der Richtlinien des Bioland-Verbands um- beziehungsweise neugebaut worden. Ein erheblicher Aufwand, denn „viele Quadratmeter kosten viel Geld“. Einen EU-Zuschuss gab’s aus der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP). Die Tiere haben Auslauf im Freien, die Abferkel-Buchten verfügen sogar über Fußbodenheizung. Gefüttert werden die Schweine zum Beispiel mit Soja- und Ackerbohnen, Kleegras-Silage sowie Heu und Stroh.

Eine weitere Bioland-Richtlinie besagt: Männliche Ferkel müssen vor der Kastration betäubt werden. Gegen eine solche gesetzliche Vorschrift hat sich der Bauernverband lange gewehrt, sie dürfte nun nach einer Verlängerung der Übergangsfrist zum 1. Januar 2020 in Kraft treten.

Alexander Häckel arbeitet mit dem Narkosemittel Isofluran, bei dessen Einsatz immer ein Tierarzt anwesend sein muss. Die Ferkel werden in ein kleines Gestell eingespannt, sie inhalieren das gasförmige Mittel und sind innerhalb von 15 Sekunden betäubt. Nach der Kastration wachen sie innerhalb von 60 Sekunden wieder auf. Häckel zufolge dauert die Prozedur pro Tier etwa zwei Minuten. Ohne Betäubung „waren es fünf bis acht Sekunden“. Außer dem größeren Arbeitsaufwand kommen mögliche Gesundheitsgefahren durch Isofluran hinzu. Landwirt Häckel: „Ich hab’ das jetzt mal ausgeblendet.“

Die Umstellung hat Häckel mehr Arbeit, aber auch ein kalkulierbares Einkommen gebracht. Und eine Perspektive für den Hof, den die Familie seit 100 Jahren bewirtschaftet. Reich werde er nicht. Aber zufrieden: „Wir sind froh, dass wir es gemacht haben.“

Das könnte dich auch interessieren: