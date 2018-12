Illerrieden Schwarz gebaut

Illerrieden / Michael Seefelder

Überraschung am Nikolaustag in Illerrieden: Allerdings hielt sich die Freude in der Gemeindeverwaltung darüber in Grenzen, wurde doch eine nicht genehmigte Baumaßnahme in Wangen entdeckt. Bürgermeister Jens Kaiser berichtetet über diesen kuriosen Fall im Gemeinderat und sorgte damit für Erheiterung und Kopfschütteln. Nachbarn hätten berichtet, dass bei dem älteren Fertighaus im Pfaffenholz ein weiteres Stockwerk aufgebaut werde. Eine Anhörung der benachbarten Grundstücksbesitzer – wie eigentlich üblich – habe es nicht gegeben. Die Gemeinde informierte daraufhin das Kreisbauamt, das wiederum um Amtshilfe gebeten habe, so Kaiser. Es gab eine Vor-Ort-Schau: Tatsächlich war das Gebäude komplett eingerüstet. „Das passte auch zur Vermutung, dass hier was gebaut wird“, sagte Kaiser.

Von Mitarbeitern einer Holzbaufirma habe es dann widersprüchliche Aussagen gegeben: dass eine Planung eines Architekten existiere, die aber bereits verworfen worden sei. Dass das Haus abgerissen werden solle und man den Aufbau nur gemacht, um dem Eigentümer zu zeigen, wie ein solcher aussehe. „Wir waren perplex“, berichtete Kaiser gegenüber der SÜDWEST PRESSE. Es habe keinen Bauantrag, ja nicht einmal einen Kontakt mit der Gemeinde gegeben. Die Baubehörde habe daraufhin einen Baustopp erlassen.

Der Abriss des Hauses, der mittlerweile auch vollzogen wurde, durfte noch gemacht werden. Über das Motiv, warum der Aufbau errichtet wurde, könne man nur spekulieren, sagte Kaiser, der in der Gemeinderatssitzung bilanzierte: „So gehen auch mal drei Stunden an einem Nikolaustag weg.“