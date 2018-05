Kinder Schwacher Jahrgang wird erwartet

Kirchberg / Beate Reuter-Manz

Gut aufgestellt ist die Gemeinde Kirchberg bei der Kinderbetreuung. Die 81 Betreuungsplätze sind aktuell zu 95 Prozent ausgelastet. Das geht aus den Ausführungen der Kindergarten-Leiterin Melanie Lang hervor. Sie hatte ihren Jahresbericht im Gemeinderat erstmals mit einem Image-Film eröffnet. Demnach stehen den Eltern im Ortsteil Kirchberg zwei Gruppen zur Verfügung, eine davon mit Ganztagesbetreuung; in Sinningen ist es eine Gruppe mit meist 20 Kindern. „Das ist eine feste Größe“, urteilt Bürgermeister Jochen Stuber. Außerdem gibt es eine Kleinkindgruppe für Zwei- bis Dreijährige in Kirchberg. Alle zwölf Plätze sind derzeit belegt, es gibt sogar eine Warteliste.

Den aktuellen Anmeldezahlen zufolge, ist im kommenden Kindergartenjahr, das im September startet, mit einem schwachen Jahrgang zu rechnen. „Wir haben tatsächlich eine kleine Delle“, kommentiert Stuber die erwartete Auslastung von 73 Prozent. Der Schultes rechnet spätestens von 2020 an wieder mit steigenden Zahlen. Größte Überraschung: In der Ganztages-Gruppe, in der die Sprösslinge von 7 bis 16.30 Uhr betreut werden und ein Mittagessen erhalten, gab es nur fünf Anmeldungen auf die zehn Plätze. Das Kindergarten-Team erntete vom Gemeinderat Dank und Anerkennung für die Arbeit. Die Gemeinde unterstützt auch eine Tagesmutter am Ort, die aktuell zwei Kinder in ihrer Obhut hat.