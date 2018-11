Aktion Schutz und Perspektive

Von Sabine Graser-Kühnle

Niemals sollte es so enden, wie jüngst in Suppingen, wo ein Mann seine Ehefrau, die Mutter seiner Kinder, getötet haben soll. Viele Städte in der Region beteiligen sich diese Woche an der Aktion „Nein zu Gewalt an Frauen“. Im Vorfeld des gleichnamigen internationalen Aktionstags am kommenden Sonntag sollen die Fahnen an Rathäusern der Region, die Info-Tische und Plakat-Aktionen vor allem eines: Hemmschwellen abbauen.

Denn obwohl zahlreiche Frauen quer durch alle Gesellschaftsschichten häusliche Gewalt erleben, halten Scham und Schuldgefühle sie oft davon ab, sich an Verwandte, Freunde oder die offizielle Einrichtung, das Frauenhaus, zu wenden. Susanne Finn und Ingrid Schoensee vom Frauenhaus Alb-Donau-Kreis wissen darum. Zusammen mit den Kolleginnen Rebekka Hogen und Anja Junghans machen sie daher jedes Jahr aufs Neue aufmerksam auf das Frauenhaus, den Schutz und die Beratung, die dort gegeben werden.

Eingeredete Schuldgefühle

Vor Psychoterror und körperlicher Gewalt – renitenten, stalkenden und gewaltbereiten Männer: Das von der Caritas betriebene Frauenhaus bietet Frauen aus dem Kreis Unterschlupf. Susanne Finn und Ingrid Schoensee unterstützen sie bei der Wohnungssuche, begleiten sie zu Ämtern und Rechtsanwälten, andere Fachberatungsstellen kümmern sich um die Kinder. „Viele Frauen fühlen sich schuldig, weil der Mann seine Gewalt rechtfertigt: Würdest du dich anders benehmen, müsste ich dich nicht schlagen“, berichtet Ingrid Schoensee. Vor allem Mütter erduldeten die Gewalt lange, hielten damit die Familie aufrecht. „Sie kommen oft erst, wenn sie erkennen müssen, dass die Kinder unter der Situation leiden.“

Meist helfe es schon weiter, sich Verwandten und Freunden anzuvertrauen – ohne Scham. Doch einzugestehen, geschlagen zu werden, sei den Frauen peinlich. Zwar schützt der Gesetzgeber betroffene Frauen, indem er zum Beispiel Platzverweise gegen gewalttätige Männer ausspricht, auch die eheliche Wohnung kann alleine der Frau zugesprochen werden, so dass der Mann ausziehen muss. Doch diese Maßnahmen durchzusetzen ist langwierig, und „manche Männer kapieren das einfach nicht“, sagt Susanne Finn: „Da müssen die Frauen stabil sein, doch die wenigsten halten das aus.“

Und wer stark genug ist sich zu trennen, scheitert meistens bei der Wohnungssuche. Hier macht der Mangel an Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten den Frauen häufig einen Strich durch die Rechnung. Also doch ins Frauenhaus. Ein schwieriger Schritt: Denn er bedeutet nicht nur Schutz, sondern auch Anonymität. Zu viele Männer lassen sich von Gerichtsurteilen nicht beeindrucken. Daher wird der Standort des Frauenhauses geheim gehalten. „Das bedeutet, dass die Frauen, mit ihren Kindern, die zu uns kommen, ihre sozialen Kontakte, ihr persönliches Umfeld erst einmal aufgeben müssen“, erklärt Ingrid Schoensee. Deshalb fällt den Beraterinnen im Frauenhaus eine weitere Aufgabe zu: Sie helfen den Frauen, die hier Schutz suchen, auch bei ihrer Suche nach neuen Lebensperspektiven.