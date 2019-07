Beim Schulfest der Gemeinschaftsschule im Illertal ging es auch um Vorteile der Vielfalt unter den Schülern.

An der Gemeinschaftsschule im Illertal war am Samstag das Schulfest, wozu auch das von Lehrerin Petra Kuhn gedichtete Schullied – einer Abwandlung des Europalieds zur Melodie der „Ode an die Freude“ – erklang. Der Refrain des Liedes lud ein: „Lasst uns jetzt gemeinsam feiern, in der Vielfalt fest vereint.“ Rektor Holger Hellendrung stellte das Schulprojekt Europa kurz vor. Es seien Schüler aus vielen Ländern an der Schule vereint. Die Gemeinschaftsschule sehe in der Unterschiedlichkeit eine große Bereicherung. So sei auch Europa mit einer deutschen Politikerin an der Spitze eine Bereicherung für Deutschland, spielte er auf Ursula von der Leyen als neue EU-Kommissionspräsidentin an. Fußspuren am Boden führten die Besucher durch Klassenzimmer, die dem Projekt gewidmet waren. Einmal ging es etwa um die Verdeutlichung der Bräuche und Traditionen in Europa und: „Wo liegt das?“ – so lautete ein Lernspiel zu Europa. Eine Projektgruppe aus Schülern von der fünften bis zur neunten Klasse präsentierte ihre Fahrt nach Bregenz. Sie waren dort hin gereist, um eine Stadt in Österreich näher kennen zu lernen.

Elternbeirat kocht international

Während des Festes wurden die Gäste vom Elternbeirat mit europäischen Speisen versorgt. Elternbeirats-Vorsitzende Christina Zahns ist begeistert vom Konzept der Schule, denn hier hätten die Schüler die Chance, sich ihren Möglichkeiten entsprechend zu entwickeln. Deshalb müsse die Schule viel bekannter werden. Der Förderverein unterstützt die Schule unter anderem bei Projekten und bot zum Fest einen Sponsorenlauf an. Er soll eine Reise nach London für die neue Lerngruppe 7 möglich machen und unterstützt zusätzlich ein Bildungsprojekt in Peru.