Diese Mini-Ausbildungsmesse kam für Tobias Giebelhaus zum rechten Zeitpunkt. Der Junge, der dieses Jahr seinen Hauptschulabschluss macht, hat über Praktika schon in verschiedene technische Berufe hineingeschnuppert. „Ich habe auch schon Schaltschränke gebaut“, erzählt der 15-Jährige. Jetzt wolle er einmal etwas Anderes ausprobieren – „nicht nur Elektronik“. Was man so als Zerspanungstechniker macht, oder wie schwer eine Ausbildung zum Industriekaufmann ist, das würde den Neuntklässler interessieren. Am Dienstag traf der Schüler auf die richtigen Ansprechpartner.

Elf Betriebe machen mit

Zum ersten berufsorientierten Kooperationsnachmittag hatten acht Betriebe, Unternehmen und Institutionen ihre Vertreter an die Dietenheimer „Gemeinschaftsschule im Illertal“ geschickt, insgesamt werden sich elf Partner an der Aktion beteiligen. Sie bieten 35 Schülern ein ganzes Schuljahr lang einen Praktikumsplatz. Jeden Dienstagnachmittag werden die Buben und Mädchen in Kleingruppen in unterschiedliche Ausbildungsberufe hineinschnuppern. Nach dem Halbjahr wird gewechselt. Schulrektor Holger Hellendrung sprach in seiner Begrüßung von „mehr Tiefe und mehr Qualität“, die Praktikanten seien intensiv in den Betrieben unterwegs. Er sieht es als wichtige Aufgabe der Schule an, die Kinder auf das Leben vorzubereiten. Den teils langjährigen Bildungspartnern dankte er für das Engagement.

Eine einmalige Chance für Schüler

„Das ist für die Schüler eine einmalige Chance, sich länger und tiefergehend in der Berufswelt zu orientieren“, freut sich Technik-Lehrer Andreas Wagner. Zusammen mit Kollegin Susanne Benz und Konrektorin Ariane Pentz hat er bereits zum Ende des vergangenen Schuljahres mit der aufwendigen Organisation der neuen „Berufsorientierung intensiv“ begonnen, bei der auch die Eltern ins Boot geholt werden.

16 Berufsbilder im Angebot

Altenpfleger, Zerspanungsmechaniker, Kfz-Mechaniker, Industriekaufmann, Erzieher, Hauswirtschafterin, Spengler, Textilveredler, Produktionsmechaniker, Betonfertigbauer, Bauzeichner, Industriemechaniker, Maschinen- und Anlageführer, Werkzeugmechaniker, Kinderpfleger: Die Liste der zur Verfügung stehenden Ausbildungsberufe ist lang.

Die Betriebe hatten für den Informationsaustausch vor Ort zum Teil gleich mehrere Mitarbeiter abbestellt. Ausbildungsleiter waren genauso präsent, wie Azubis. Nach den Kurzpräsentationen ihrer Unternehmen standen sie den Schülern für weitergehende Gespräche zur Verfügung. So waren die Gebrüder Otto, ein langjähriger Kooperationspartner der Schule, mit Ausbildungsmeister Claus Frey, Kathrin Wolf, Assistentin der Geschäftsleitung, sowie dem frisch gebackenen Industriemechaniker Andreas Klimowitsch vertreten. Gute Mitarbeiter zu gewinnen, sei schwierig geworden, räumt Frey ohne Umschweife ein. Deshalb setze man auf solche Veranstaltungen. „Dafür nehmen wir uns dann auch die Zeit“, sagt Frey. Die Gebrüder Otto hatten schon mehrere Auszubildende, die in Dietenheim die Schulbank drückten.

Shuttle-Service für Auswärtige

„Die Unternehmen müssen sich heutzutage etwas einfallen lassen“, urteilt auch Simon Jäger, der bei der Altenstadter Firma Miller für die gewerbliche Ausbildung zuständig ist. 16 bis 20 Auszubildende stellt der Hersteller von Präzisionswerkzeug jedes Jahr ein, „da muss man sich schon auf die Suche begeben und Anreize schaffen.“ So richtet das Unternehmen, das 580 Mitarbeiter beschäftigt, für auswärtige Praktikanten und Azubis einen Shuttle-Service ein und gibt Auszubildenden eine Übernahme-Garantie.

Auch männliche Erzieher gefragt

Etwa 90 Acht- und Neuntklässler ergriffen am Dienstag die Gelegenheit beim Schopf und schauten an den Ständen der Betriebe vorbei, manche schon mit konkreten Fragen, „andere auch noch abwartend“, wie Sabrina Habel bemerkte. Sie war als Vertreterin für die Dietenheimer und Illerrieder Kindergärten vor Ort und betonte: „Der Erzieherberuf braucht mehr Männer“. Deshalb hätte der 14-Jährige Finn Vill, dem es „großen Spaß macht, mit Kindern zu arbeiten“, bei ihr sicher gute Chancen.