Die richtige Frau am richtigen Platz: In dieser Einschätzung sind sich viele Lehrer und Eltern einig. Die Schüler sowieso, denn sie mögen Ariane Pentz, egal in welcher Funktion. Die 53-Jährige ist nun offiziell Rektorin der Dietenheimer „Gemeinschaftsschule im Illertal“, nachdem sie die Ei...