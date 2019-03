Vereine Schützenkreis Ulm mit Mitgliederentwicklung zufrieden

Neenstetten / Josephine Schuster

Tradition wird bei den Schützen groß geschrieben. So hat auch der 66. Kreisschützentag im Schützenheim in Neenstetten mit einem Weißwurstfrühstück begonnen. Bürgermeister Martin Wiedenmann, selbst Luftgewehrschütze, betonte in seiner Begrüßung, wie wichtig Kameradschaft und Werte in den Schützenvereinen seien.

In den Grußworten wurden aber auch die strukturellen Veränderungen der Schützenkreise und die geplante Verschärfung des Waffenrechts angesprochen. Demnach sollen sogenannte einschüssige Vorderlader anmeldepflichtig werden. Um die Vorschriften für die Aufbewahrung zu erfüllen, seien teurere Waffenschränke notwendig. Man werde das Gesetz selbstredend erfüllen, hieß es. Schützen beachteten das Paragrafenwerk genau, da bereits das kleinste Vergehen die Waffenbesitzkarte gefährden könne.

Neuer Sportleiter

Dem Schützenkreis Ulm gehören 63 Vereine mit insgesamt 4433 Mitgliedern an, Tendenz steigend, sagte Kreisoberschützenmeister Horst Osswald. Der Frauenanteil betrage 20 Prozent. Geschossen wird mit Luftgewehr und Luftpistole, Bogen, Gewehr und Sportpistole.

Nach 20 Jahren als Kreissportleiter trat Jörg Fiseli nicht mehr an, zu seinem Nachfolger wurde Maximilian Strauß gewählt. Ebenso neu gewählt wurden Thomas Pulter als Dritter Kreissportleiter und Elena Schmid als Kreisschriftführerin. Oberschützenmeister Horst Osswald wurde im Amt bestätigt. Zum Vorstandsgremium gehören ferner Günther Nothelfer, Stefanie Barthel, Rüdiger Stehle, Helmut Braun, Philipp Bopp, Sigrid Mewes, Friedrich Steinle, Gaby Bopp und Wolfgang Simon. Barbara Noll wurde aus dem Gremium verabschiedet.

In diesem Jahr rückt das Bogenschießen weiter in den Blickpunkt. So werden beim Kreisjugendschießen am 13. und 14. Juli erstmals auch junge Bogenschützen teilnehmen. Bereits am kommenden Wochenende finden in Biberach die Deutschen Hallenmeisterschaften der Bogenschützen statt. Die Wettbewerbe in der Wilhelm-Leger-Hall beginnen am Freitag, 8. März.