Ein Roboterarm hier, eine Eisenkugel da – ansonsten sind viele Utensilien im Keller des Altbaus am Robert-Bosch-Gymnasium vor allem in Kisten und Schränken. „Man sieht nicht viel“, sagt Rainer Reichle, der Langenauer Lehrer und Leiter des Schülerforschungszentrums Ulm, dessen Material fast komplett nach Langenau gebracht wurde. Da es am Gymnasium seit langem eine enge Zusammenarbeit mit dem Schülerforschungszentrum Ulm gab – auch wege...