Am 22. Januar standen wir, die Klasse 10b der Realschule Blaustein, anlässlich der Befreiung des KZ Auschwitz an verschiedenen Stolpersteinen in Ulm, um Passanten über das Schicksal dieser Persönlichkeiten und den Holocaust zu informieren. Zu dieser Aktion wurde sogar ein Bericht von zwei Mitschülerinnen am 4. Februar in der SÜDWEST PRESSE veröffentlicht. Die Resonanz der Leserinnen und Leser hat uns sehr überrascht.

Am Tag nach der Veröffentlichung des Artikels bekam unsere Schulleiterin Margot Stützle einen Anruf von einer Dame aus Herrlingen. Die Frau kannte Jonathan Stark, über dessen Schicksal wir Passanten informierten, persönlich. Sie berichtete, dass sein Spitzname Jonas war. Auch erzählte sie, wie er energisch dafür einstand, den Nationalsozialismus nicht zu unterstützen und für seine Überzeugungen sogar den Tod riskierte. Als er in den Jahren 1942/43 bei der Familie der Anruferin eingeladen war, zeigte er mit der Aussage „Wenn du mich zwingst, den Fahneneid zu leisten, bist du nicht mehr meine Mutter!“ enormen Mut. Solche Menschen sollten uns allen im Gedächtnis bleiben. Menschen, die für das einstehen, an das sie glauben.

Doch dieser Anruf war nicht die einzige bewegende Reaktion auf unser Erinnern an den Holocaust. Überraschenderweise bekam unser Klassenlehrer Boris Hucker über Umwege eine E-Mail von einer Leserin aus der Schweiz gesendet. Sie ist eine Nachfahrin der Familie Nathan, einer der Familien, an die mit einem Stolperstein erinnert wird.

Aus einem großen Fundus von Briefen, Fotos, Tagebucheinträgen, Gedichte und weiteren Dokumenten aus der Vergangenheit und eben der Zeit des Nationalsozialismus, verfasste die Leserin, Nicole Strate, ein Buch, in dem sie über das Schicksal ihrer Familie berichtet. Das Buch trägt den Titel „Das Schicksal der Ulmer Familie August, Margarete, Luise und Erich Nathan infolge des Nationalsozialismus“.

Davon ließ sie uns freundlicherweise ein Exemplar zukommen. Aktuell geht das Buch durch unsere Klasse. Die zahlreichen Abbildungen geben interessante Einblicke in die Sozial- und Mentalitätsgeschichte. Die Textquellen sind sehr bewegend. Nicole Strate schrieb, dass wir mit unserer aktiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und unserer „Stolperstein-Aktion“ ein wichtiges Zeichen gegen das Vergessen und für die Zukunft gesetzt haben, sodass so etwas wie der Holocaust nie wieder geschehen möge.

Mit dieser Aussage erfüllte sie uns Schülerinnen und Schüler mit Stolz, denn leider ist es nicht selbstverständlich, Leute anzusprechen und sie dazu anzuregen, diese Vorkommnisse niemals zu vergessen und daraus zu lernen.

Als wir an jenem Tag im Januar fremde Leute an diese grausame Zeit und ihre Opfer erinnerten, hätten wir nie mit so viel Aufmerksamkeit gerechnet. Doch diese und weitere Reaktionen und Antworten sowie die Tatsache, dass Leute unseren Bericht in der Zeitung lasen, dass Passanten bereit waren uns zuzuhören, ist für uns sehr wichtig. Diese Ereignisse dürfen niemals in Vergessenheit geraten und vor allem niemals wieder geschehen. Und wir, die Klasse 10b, haben einen Teil dazu beigetragen. Es bleibt nur zu hoffen, dass wir alle aus dieser dunklen Zeit lernen.