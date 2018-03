Projekt Schüler blickt auf „Wir lesen“ zurück

Ulm / Florian Brechtle

„Die nächsten sechs Wochen bekommt ihr jeden Tag die Zeitung in die Schule geliefert – wir machen beim Zeitungsprojekt ‚Wir lesen intensiv’ mit!“ Als unsere Lehrerin unserer 8. Klasse das angekündigt hat, waren wir erst nicht begeistert. Und noch viel weniger begeistert waren wir, als es hieß, dass wir dazu auch eine Hausarbeit erstellen müssen.

Sechs Wochen in der Zeitung lesen, nach Themen suchen, die Informationen bündeln und mit weiteren Recherchen anreichern: Es ist nicht verwunderlich, dass wir nicht in Jubel ausgebrochen sind. Wir haben uns sogar überlegt die Zustellung der Zeitung zu verhindern. Eine Möglichkeit sahen wir darin, den Zusteller zu bestechen, damit er die Zeitungen nicht an der Schule abliefert. Aber entgegen vieler Behauptungen sind wir Jugendlichen vernünftig. Es wurde uns klar, dass wir eine Hausarbeit machen müssen (ob mit oder ohne Zeitung) und außerdem haben wir eingesehen, dass es keiner von uns früh genug aus dem Bett schafft, um den Zusteller abzufangen.

Hausarbeit war nicht so schlimm

Daher haben wir uns der Herausforderung gestellt: Wir haben Zeitung gelesen und das jeden Tag und ganze sechs Wochen lang. Und zu unserer Verwunderung müssen wir jetzt, wo die Zeitungen nicht mehr an die Schule kommen, feststellen, dass sie uns fehlt. Ja, es hat tatsächlich Spaß gemacht, in der Zeitung zu lesen und mehr über verschiedene Themen aus der Welt und auch aus Ulm zu erfahren. Sogar die Hausarbeit war nicht so schlimm wie erwartet. Bleibt zu hoffen, dass dies unsere Lehrerin bei der Benotung auch so sieht. Daher vielen Dank an die SÜDWEST PRESSE, die das Projekt mit der Sparkasse Ulm und der SWU durchführt. Sehr vernünftig, dass ihr die Zusteller so früh losschickt!