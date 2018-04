Engagement Schüler arbeiten für guten Zweck

Alb-Donau-Kreis / Von Annika Schleithoff

Für 1607 Schülerinnen und Schüler aus dem Alb-Donau-Kreis war am 5. Dezember vergangenen Jahres das Mitmachen Ehrensache. Die Acht- und Neuntklässler von 41 Schulen arbeiteten an diesem Tag in einem Betrieb, einer Behörde oder in einer Organisation mit. 1100 Arbeitgeber hatten den Jugendlichen einen Eintages-Job angeboten.

Dabei hatten die Jugendlichen insgesamt 44 800 Euro verdient, das entspricht 27,80 Euro pro Schüler. Die besserten damit aber nicht ihr Taschengeld auf, das Geld kommt vielmehr zum Großteil Jugendprojekten im Landkreis zugute. Gestern hat Landrat Heiner Scheffold im Landratsamt Gutscheine über insgesamt 38 000 Euro an die Vertreter von 51 Projekten verteilt. Der Rest des erarbeiteten Geldes wird für Organisation und Werbung für den Aktionstag verwendet.

Bei der Aktion Mitmachen Ehrensache sei das Dabeisein ein Gewinn für alle, sagte Scheffold in seiner Ansprache. Zum einen für die Schüler, die einen Einblick ins Arbeitsleben gewinnen könnten. Für die Betriebe und Verwaltungen, die potenzielle Nachwuchskräfte auf sich aufmerksam machen, und die unterstützten Projekte, zum Beispiel Jugendhäuser, Schulsozialarbeit undKreisjugendring.

Darüber hinaus „profitiert die Gesellschaft als Ganzes“, sagte Scheffold. Schließlich sei das Ehrenamt ein tragende Säule, denn: „Der Staat kann nicht alles richten.“ Der Aktionstag sei daher eine „ausgesprochen gute Sache“, denn Jugendliche, die jetzt mitgemacht hatten, engagierten sich vielleicht auch in Zukunft in einem Ehrenamt.

Bei Mitmachen Ehrensache nimmt der Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg eine Spitzenposition ein. In keinem anderen Landkreis machen Scheffold zufolge mehr Schüler und mehr Betriebe mit. Auch bei den so genannten Botschaftern sei der Kreis an der Spitze: 182 ehemalige Teilnehmer sind in die Schulklassen gegangen und haben für die Aktion geworben. Das und die Tatsache, dass eine Teilnehmerquote von mindestens 75 Prozent mit 100 Euro für die Klassenkasse belohnt wird, habe mit Sicherheit zu dem Erfolg beigetragen.

Außer den Schülern, Botschaftern und Arbeitgebern dankte der Landrat auch den Sponsoren der Aktion, die alljährlich zum Tag des Ehrenamts im Dezember organisiert wird. Für die Schüler, die im vergangenen Jahr mitgeholfen hatten, gab’s jeweils einen Kinogutschein einschließlich Getränk und Popcorn.

Zum Abschluss nahm sich der Landrat die Zeit, an Vertreter aller 51 Projekte den entsprechenden Gutschein auszuhändigen. Die einzelnen Beträge reichen von 150 Euro bis 4000 Euro. Dieser höchste Betrag geht an den Kreisjugendring für ein neues Spielmobil. Insgesamt sogar 4500 Euro erhält das Jugendzentrum Langenau: 2000 Euro für einen Graffiti-Workshop und 2500 Euro für einen Boxautomaten.