Ermittlung Schrottautos einfach abgestellt

Sabine Graser-Kühnle

Es ist – wie so oft – in der Wahrnehmung anders, als es tatsächlich ist, aber viele kennen die Situation: Parkplatzsuche in Laichingen. Die Stadt hält verhältnismäßig viele öffentliche Parkplätze vor, auf dem zentralen Parkplatz sogar meist ohne Zeitvorgabe, dennoch gibt es Tage, da kann man mehrfach um und durch die Parkplätze fahren und ist glücklich, wenn gerade eine Parklücke frei wird. Umso ärgerlicher ist es, wenn man bei diesen unfreiwilligen Rundfahrten immer wieder an Autos vorbeifährt, die ganz offensichtlich nicht nur für einige Stunden geparkt sind: Da stehen dann sehr alte Modelle herum, das Kennzeichen ist oftmals abmontiert. Meistens ist das der Versuch des Fahrzeughalters, sein Schrottauto hier illegal, aber für ihn am günstigsten, zu entsorgen.

Auf Nachfrage beim Ordnungsamt wird deutlich: „Diese Art der Entsorgung nimmt nicht übermäßig zu, auch wenn derzeit ein paar mehr Autos als sonst illegal abgestellt sind“, berichtet Sachbearbeiter Michael Rehm. Doch es gibt sie immer wieder. Meistens sind es schrottreife Autos, manches Mal wird es aber auch nur langfristig geparkt, weil der Besitzer weder Stellplatz noch Garage hat. In jedem Fall werde das Ordnungsamt aktiv. Und meistens gehe das Kalkül der Fahrzeughalter nämlich nicht auf, dass die Stadt ihnen nicht auf die Spurkommen könne, wenn sie die Kennzeichen abmontierten. Rehm erläutert: Bei jüngeren Modellen kann der Halter über die im Motorraum eingestanzte Fahrgestellnummer ausfindig gemacht werden, bei älteren verrät oftmals eine Plakette, wem das Auto zuletzt gehört hatte.

Doch dann beginnt für den Sachbearbeiter erst die Sisyphusarbeit: Immer wieder komme es vor, dass das abgestellte Auto vom letzten eingetragenen Halter verkauft worden war, dann taucht es plötzlich irgendwo wieder auf, ohne registriertes Kennzeichen. Der Vorbesitzer fällt dann aus allen Wolken, wenn ihm wegen illegalen Abstellens auf öffentlicher Fläche ein Bußgeld von Laichingen droht. Die Stadt verhandelt, „wir sind durchaus kulant“. Es gibt aber auch Fälle, bei denen der Halter ermittelt werden konnte, dieser zeigt sich vermeintlich einsichtig und entfernt sein Auto – nur um es einige Ecken weiter an anderer öffentlicher Stelle abzustellen. Dann wird nicht mehr verhandelt, dann kommt ein Bußgeldbescheid. „Das Ganze ist echte Detektivarbeit, aber bislang hatten wir keinen Fall, wo das Auto letztlich nicht doch abgeholt worden ist“, berichtet Rehm.

Viele Probleme

Doch nun könnte dieser Fall erstmals tatsächlich eintreten. Ein BMW auf dem zentralen Parkplatz ist bis jetzt keinem Halter zuzuordnen. Doch was tun?, fragt Amtsleiter Stefan Binder. Das Auto aufbrechen lassen, um im Wageninneren an irgendwelche Daten zu gelangen, die den Besitzer verraten, davor schrecke er zurück: „Wenn wir dabei etwas kaputtmachen, haften wir auch noch für den Schaden.“ Oder das Auto abtransportieren und auf dem Bauhof abstellen, oder ab mit dem Auto zum Schrotthändler? „Das machen Städte wie Stuttgart, aber dafür haben wir keinen Platz und das Problem ist nicht gelöst, die Autos stehen immer noch herum“, sagt Rehm. Doch selbst bei erfolgreicher Ermittlung des Halters muss immer der Rechtsweg mit Fristen und rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Zeitraubend. Im schlimmsten Fall bleibt die Stadt auf den Kosten sitzen. Auch auf den Kosten, die entstehen durch den enorm Zeit raubenden Arbeitsaufwand, den der Sachbearbeiters im Ordnungsamt dafür aufwenden muss.