Ortsdurchfahrt Schönere Straße für Asselfingen

Asselfingen / Kurt Fahrner

Die Anlieger der Asselfinger Ortsdurchfahrt klagen seit langem über die Verkehrsbelastung. Und dass aus beiden Richtungen auf der Landesstraße 1170 zu schnell gefahren wird. Das gilt für die Hauptstraße und die Stotzinger Straße. Außerdem machen diese nicht den besten optischen Eindruck – heißt es allgemein immer wieder.

Das soll sich jetzt ändern, zumindest verbessern, ist erklärtes Ziel des Gemeinderats. Beschlusslage ist, die Asselfinger Ortsdurchfahrt umzugestalten. Im Mai dieses Jahres legte der beauftragte Heidenheimer Planer Helmut Kolb dazu verschiedene Varianten vor, aus denen ein Vorentwurf wurde (wir berichteten). Dieser ging in den Abstimmungsprozess mit den zuständigen Behörden. Anregungen und Forderungen von dort hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung abgearbeitet und die Entwurfsplanung für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt entsprechend einstimmig gebilligt. Sie soll die Grundlage sein zur Genehmigungs- und Ausführungsplanung, die der Gemeinderat 2019 umsetzen und dafür Haushaltsmittel bereitstellen will.

Aus Richtung Rammingen und Oberstotzingen sind demnach für die L 1170 Straßenteiler vorgesehen, um den Verkehr an beiden Ortseingängen zu verlangsamen. Zu pflanzende Bäume im Einmündungsbereich des Öllinger Wegs in die Hauptstraße und im Kreuzungsbereich des Stettener Wegs/Heimstraße sind geplant wie jeweils eine Querungshilfe für Fußgänger im Fortlauf der Landesstraße.

In Richtung Ortsmitte werden die Gehwege neu hergerichtet, die Kurven baulich verändert, die Straßenbreite wird auf 6,30 Meter Breite festgelegt. Umgestaltet werden soll die Ortsmitte mit der Bushaltestelle und den Stellplätzen an der Landesstraße. Dort wird Tempo 40 gelten, falls die Straßenbaubehörde des Regierungspräsidiums dem zustimmt.

Um Lärm zu mindern und gleichzeitig optische Verbesserungen zu erreichen, kann sich Planer Kolb eine hohe Betonmauer entlang des Anwesens, Stotzinger Straße 18, vorstellen. Bleiben soll die Fußgängerampel in der Dorfmitte.

Insgesamt diskutierte der Gemeinderat über 16 von Behördenseite vorgebrachte Anmerkungen zur Planung, dazu weitere Anregungen aus der Bürgerschaft. Etliches davon, wie beispielsweise der genaue Standort für Baumquartiere, der Gehwegbelag oder die Gestaltung der Straßenteiler und der Querungshilfen, seien in der Ausführungsplanung zu berücksichtigen, sagte Bürgermeister Armin Bollinger. „In den wesentlichen Eckpunkten bleibt es bei dem im Mai vorgestellten Konzept“, stellte er fest. Überschlägig rund eine Million Euro Kosten sind dafür im vorläufigen Investitionsprogramm der Gemeinde zur Verwirklichung aufgeführt.