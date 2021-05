Dornstadt investiert weiter in den Ausbau von schnellen Internetverbindungen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung Arbeiten für Leerrohre für die Backbone-Trasse vergeben: In Dornstadt, Bollingen und Tomerdingen hat die Gemeinde noch Landesfördermittel zu verbauen. Von 7. Juni an solle...