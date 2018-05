Glasfasernetz Schnelles Internet für Dietenheim und Regglisweiler kommt voran

Dietenheim / Johannes Braun

Bereits im November 2016 stimmte der Dietenheimer Gemeinderat der Planung für das Backbone-Netz auf der Gemarkung Dietenheim und Regglisweiler zu. Dabei zeigte sich, dass sich der flächendeckende Ausbau mit Glasfaserkabeln für die Kommunen und Landkreise, die sich über Komm.Pakt.Net zusammengeschlossen hatten, schwierig gestaltet. Daher kam es unter anderem auch zu einem Stau bei den Förderanträgen, die Förderbescheide verzögerten sich. So erhielt die Stadt Dietenheim erst am 22. März den Förderbescheid. Die im Förderantrag von der Firma Geo Data ermittelten Ausgaben betragen knapp 612 000 Euro. Nach Festlegung der zuwendungsfähigen Ausgaben durch das Ministerium erhielt Dietenheim nun einen Förderbescheid mit einer Zuwendungshöhe von netto 419 000 Euro. In der jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat Dietenheim die Bau- und Ingenieurarbeiten für die Trasse vergeben. Diese verläuft von Weihungszell durch Regglisweiler bis zur Dürre und über ein Freiluftkabel hinüber bis zum Dietenheimer Badesee. Dort geht es wieder unter die Erde, wo das Glasfaserkabel über den Röseweg und die Otto-Leimer-Straße zur Königstraße läuft. Weiter führt die Trasse zur Martin-Adolff-Straße und von dort ins neue Baugebiet an der Feuerwehr vorbei in Richtung Süden bis zur Balzheimer Gemarkung.

Die Arbeiten für die Bauarbeiten hat dabei die Firma Cosmir für netto knapp 505 000 Euro erhalten. „Wir kennen diese Firma zwar nicht, aber sie ist geprüft worden und scheint zuverlässig zu sein“, sagte Bürgermeister Christopher Eh. Bei den Ingenieurleistungen bleibt die Stadt Dietenheim für netto gut 44 000 Euro beim bekannten Ingenieurbüro Geo Data aus Westhausen.

Bei den Hausanschlusskosten stimmten sich die Bürgermeister der Gemeinden der Gemeindeverwaltungsverbände Dietenheim und Kirchberg-Weihungstal wegen ihres gemeinsamen Auftrags ab. „Wir wollten vermeiden, dass die Kosten für die Bürger in jeder Gemeinde anders sind. “, sagte Dietenheims Bürgermeister. Die Nettopreise für den kompletten Hausanschluss belaufen sich demnach auf 990 Euro. Darin enthalten sind Lehrrohr und Glasfaserkabel bis fünf Meter ab Grundstücksgrenze. Jeder weitere Meter kostest dann 85 Euro. Ein nachträglich eingebauter Hausanschluss beläuft sich auf 2500 Euro. Die so genannte Inhouse-Verkabelung ab 1,50 Meter nach Hauseinführung bis zum Kabelanschlusskasten liegt bei 90 Euro. Und wer lediglich die Hausanschlusskosten mit Lehrrohreinführung aber ohne Glasfaserkabel möchte, zahlt 490 Euro.