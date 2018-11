Volkstrauertag Schmerz kennt keine Grenzen

Blaubeuren / Eva Menner

Aller, die „Leid tragen“, hat Erbach gestern mit einem ökumenischen Gottesdienst in St. Martin gedacht – sei es in den beiden Weltkriegen, den finsteren Abschnitten der vergangenen deutschen Geschichte oder heute, wie es Bürgermeister Achim Gaus in seiner Ansprache formulierte.

Schmerz, Verlust und Trauer würden keine Grenzen und keine Ethnien kennen, sondern seien universell und beträfen damit alle, die unter Krieg, Terror und sonstiger Gewalt unsägliches Leid erfahren. Sich das bewusst zu machen, sei eine menschliche Verpflichtung. Deshalb sehe er den Volkstrauertag nicht als bloße Erinnerungsveranstaltung, sondern als ein Zeichen, aus der Geschichte Lehren zu ziehen. „Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber menschliches Verhalten, im Guten wie im Bösen.“

Deshalb brauche es unter anderem ein Europa, in dem man sich austauscht, sich zuhört, um einander wieder besser zu verstehen. „Denn das hat Europa einst zu dem großen Friedenprojekt gemacht, in dem wir seit Jahrzehnten leben dürfen“, sagte Gaus.

Auch der evangelische Pfarrer Frank Esche ging in seiner Predigt darauf ein, dass sich die nicht allzu ferne, grausame Geschichte – wie der vor 100 Jahren beendete Erste Weltkrieg – nicht wiederholen darf. Dieser sei seinerzeit nicht wie eine Naturkatastrophe über die Menschen hereingebrochen. Vielmehr sei der Krieg „bewusst geplant, vorbereitet und begonnen worden.“ Ein Grund sei etwa der Glaube an die „besondere Sendung des deutschen Volkes“ gewesen. Auch heutzutage müsse man widersprechen und sich einsetzen gegen Nationalismus und Ausgrenzung. „Es ist Zeit dafür“, mahnte Esche.

Umrahmt wurde die Kranzniederlegung vom Musikverein Stadtkapelle Erbach sowie den Fahnenabordnungen der Vereine.

Noch keinen Tag Hunger gelitten

Der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold betonte in seiner Rede in Blaubeuren und Gerhausen, wie wichtig es sei, dass die Vergangenheit nicht vergessen werde und dass es auch heute in anderen Ländern Bürgerkrieg, Verfolgung und Folter gebe. „Die Toten der beiden Weltkriege und der nationalsozialistischen Diktatur und auch die Toten an der innerdeutschen Grenze sind Teil der deutschen Geschichte“, sagte er. Allerdings werde die Verbindung immer dünner zwischen denen, die am eigenen Leib oder in der eigenen Familie den Schrecken der Weltkriege erlebten, und jenen, für die Weltkrieg und Nazigräuel nur geschichtliche Fakten sind.

Die Erinnerungen an die Schrecken der Kriege, der Nazi-Herrschaft müssten immer wieder deutlich gemacht werden, da Krieg, Gewalt, totalitäre Systeme, Unterdrückung keine Antworten auf Probleme seien, sondern Probleme verstärkten. Seibold selbst ist 1968 geboren: „Ich habe keinen Tag Hunger gelitten, keinen Tag Angst haben müssen.“ Leider scheine sich die Welt gerade von solch grundlegenden Erkenntnissen zu verabschieden.