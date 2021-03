Am 21. Dezember 2022 wird der erste Zug in Merklingen halten. Wirklich der erste? Nein! Dieses historische Ereignis liegt schon 120 Jahre zurück. Am 20. Oktober 1901 wurde der reguläre Betrieb auf der Schmalspurstrecke Amstetten–Laichingen aufgenommen und auch am Bahnhof Merklingen kräftig ge...