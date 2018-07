Umwelt Gemeinde Dornstadt: Schluss mit Glyphosat

„Landwirte zu Unrecht am Pranger“

Bauernverband Beim Thema Glyphosat werden die Landwirte nach Meinung von Ernst Buck, Vorsitzender des Kreisbauernverbands, zu Unrecht an den Pranger gestellt. Vielmehr verwende die Deutsche Bahn große Mengen des Pflanzengifts an ihren Bahndämmen. Die Landeswasserversorgung hat Glyphosat, das im Verdacht steht, Tier und Mensch zu schaden, in Donau, Nau, Roth und Blau, ebenso in Gräben im Donauried bei Langenau festgestellt und die Landwirtschaft als Hauptverursacher genannt. mäh