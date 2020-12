Gestorben in Dellmensingen, oder auf dem Dachboden der „Dresdner Kaserne“ in Theresienstadt, nach einem verzweifelten Sprung in den Hof der Kaserne. Ermordet in Ausschwitz, Treblinka, Izbica. Die Kurzbiografien der von Februar bis August 1942 im Schloss Dellmensingen internierten Juden lesen sic...