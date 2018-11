Bad Taste Schlechter Geschmack in Schwarz und Weiß

Nersingen / Lisa Maria Sporrer

Eine weiße Jogginghose, dazu abgelatschte Turnschuhe, ein schwarzes Plastikhemd, darüber eine Schaffell-Weste. Und als Krönung trug Florian Hank ein Oma-Hütchen auf dem Kopf. „Schön ist, was einem gefällt. Da gibt es keinen Maßstab“, sagt der Abteilungsleiter der Faschingsabteilung „Bixa-Öffner“ des FC Straß. „Aber was ich heute trage, ist definitiv nicht schön. Aber darum geht es ja auch.“

Zum elften Mal hatte die Spaß-Abteilung in Nersingen zu einer Bad-Taste-Party geladen. Das Motto für den schlechten Geschmack: Schwarz-weiß. Die Gemeindehalle hatten die Mitglieder der Abteilung entsprechend dekoriert. Von der Decke hingen schwarze Regenschirme mit weißen Gegenständen dran. Die beauftragte Licht-Ton-Firma setzte auf Schwarzlicht, das Gegenstände im Dunkeln leuchten ließ. „Bei unseren Partys mit dem Thema Neon kam das immer super an“, sagt Patrick Nödler, der in der Gemeindehalle an Bar arbeitete. Die schwarz-weiße Kleidung, wild zusammengewürfelt, die sich in den späten Abendstunden dort auf der Tanzfläche tummelte, rückte die Strahlung ebenfalls ins rechte Licht. „Hier ist nichts verboten, nichts belächelt, Hauptsache es sieht scheiße aus“, sagt Nödler.

Aber teils dennoch kreativ und mit Geschmack: So trugen Nico Saal und sein Bruder eine besondere Idee zur Schau: Sie hatten sich eine je weiße und schwarze Hose, ein weißes und schwarzes Hemd gekauft. Ihre Mutter hatte die Kleidung jeweils in der Hälfte zerschnitten und mit dem farblichen Pendant wieder zusammengenäht.

Die Idee für diese Partys, die viele Jahre hintereinander das Thema „Neon“ hatten, hat einen pragmatischen Hintergrund. „Wir bauen ja jedes Jahr einen neuen Faschingswagen für die Karnevalsumzüge. Und dafür brauchen wir immer Geld“, sagt Hank.

Jedes Jahr am Wochenende vor dem 11. November, für Karnevalisten der Startschuss in die fünfte Jahreszeit, organisieren die „Bixa-Öffner“ deshalb ihre Bad-Taste-Party. Zwischen 200 und 400 junge Leute feiern jedes Jahr mit. Florian Hank: „Das ist unsere Faschingsparty außerhalb vom Fasching. Und wie das bei uns Tradition ist, kann jeder auch anziehen, was er will.“

„Möglichst unpassend“

„Wir waren noch nie die, die toll aussehen wollten. Das war unser Markenzeichen und auch der Reiz daran: Nicht in hübschen Teufelchen-Kostümen sind wir zum Fasching auf die Straße gegangen, sondern möglichst unpassend, so, wie man sich eben sonst nie in der Öffentlichkeit zeigen würde“, sagt Lisa Endres. Ihr Outfit? „Nichts bei gedacht,“, sagt die junge Frau, die ihr Gesicht in Zebra-Optik geschminkt hat. Auch in der Faschingshochsaison im März könne man von den „Bixa-Öffnern“ wieder Außergewöhnliches erwarten, verrät Endres. „Das Motto wird aber noch nicht verraten.“