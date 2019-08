Zum 15. Mal stürzten sich die Teams in den Ersinger Baggersee. Ins Leben gerufen wurde das Jux-Race mit Schlaubooten vom Feuerwehr-Förderverein Roter Hai. Einmal nicht Letzte werden!“ Nadine Schmelzer von der DLRG Bad Urach ist bescheiden, wenn es um ihre Wunschplatzierung beim Ersinger Schlauchbootrennen geht. Schon mehrere Male hatte sie in der Crew „Pink Ladies“ an dem Spektakel teilgenommen, stets landete das Boot auf dem letzten Platz. „A...