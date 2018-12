Bahn-Neubaustrecke Schienentransport rollt auf die Alb

Ulm / ts/Foto: Oliver Schulz

Zum 13. Mal ist am Donnerstagmorgen ein Spezialtransporter mit Schienen für die Neubaustrecke auf die Alb getuckert. Die in Polen gefertigten Schienen werden in Nürnberg zu jeweils 120 Meter messenden Langschienen zusammengeschweißt und mit dem Güterzug nach Ulm transportiert. Dort werden sie auf Tieflader-Anhänger umgeladen und von einem allradgetriebenen Lkw die neue ICE-Trasse hochgezogen. Höchstgeschwindigkeit: sechs Stundenkilometer. Pro Fuhre sind etwa 230 Tonnen Schienen an Bord. Für den etwa 30 Kilometer langen Abschnitt von Ulm bis Widderstall bei Merklingen werden 7200 Tonnen benötigt. Ende 2022 soll die Neubaustrecke Ulm–Wendlingen fertig sein.