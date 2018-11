Schelklingen Schulsozialarbeiter erzählt vom Arbeitsalltag

Schelklingen / Bernhard Raidt

Schulsozialarbeiter Bernd Reiß berichtete am Mittwochabend über seine Arbeit in Schelklingen. Ein Seminar zum Thema Rassismus lief aus dem Ruder.

Hilfe für die Schüler bei Konflikten, bei Streit, Ausgrenzung oder Mobbing – der Schulsozialarbeiter Bernd Reiß hat am Mittwoch über seine Arbeit in Schelklingen berichtet. Einige Projekte hielt Reiß für besonders erwähnenswert: Etwa das Konzept der Streitschlichter – derzeit werden wieder acht Achtklässler dazu ausgebildet, bei Konflikten unter den Schülern zu vermitteln.

Ziel ist es, dass sich die Kontrahenten am Ende die Hand geben. Außerdem hat sich bei eine Mädchen-Tanzgruppe gebildet. Die Anregung kam von einer Schülerin der neunten Klasse.

Unterstützung gefordert

Auch Informationsveranstaltungen der Polizei zum Thema „Cybermobbing“, also Tipps gegen Verleumdungen im Internet, erhielten die Siebt- und Achtklässler. Außerdem gab es zwei Projekttage im Mai mit dem Netzwerk Courage. Thema dieser Projekttage war das mutige Handeln gegen Rassismus. Doch einen Termin in der achten Klasse brach die Referentin ab – wegen rassistischer Bemerkungen von einzelnen Schülern. Stadtrat Josef Schmid (CDU) fragte nach. Reiß sagte, er vermute, dass die Schüler die Grenzen der jungen Referentin austesten wollten. Dass sich dahinter echter Rassismus verberge, glaube er weniger. Genau wisse er es aber nicht.

Sein Problem sei, dass er zu den Schülern der achten Klasse keinen dauernden Kontakt mehr habe. Er kenne sie oft nur noch als Grundschüler. Er wünsche sich dringend eine Frau, die Schulsozialarbeit in Allmendingen leiste und mit der er zusammenarbeiten könne. Stadtrat Jürgen Haas (SPD), der Schulleiter der Gemeinsschaftsschule Schelklingen-Allmendingen, deutete an, dass es dazu Gespräche gebe. Insgesamt lobte Haas die Arbeit von Reiß als „geräuschlos“ und wichtig. Es gebe intern etwa keinen Vandalismus an der Schule. Auch Heinz Zeiher (CDU) sagte, er sei mittlerweile überzeugt von der Schulsozialarbeit.

Neues Projekt vorgestellt

Reiß vernetzt sich außerdem je nach Bedarf mit anderen Fachdiensten, er hat zudem eine Berufsorientierung im St. Konradihaus angeboten. Auch an der Grundschule Schmiechen arbeitet er, hier gab es etwa Probleme mit Schülern an der Bushaltestelle.

Reiß stellte auch ein neues Projekt vor: Die Erforschung des Achtals mit seinen archäologischen Schätzen. Schüler haben bei diesem Projekt eine Broschüre erstellt, die sich an Jüngere richtet. Reiß zeigte auch Filme des Projekts. Gefördert wird das Projekt komplett vom Deutschen Museumsverband, die Stadt leistet die Zwischenfinanzierung. Weitere Anträge können bis 2022 gestellt durch die Schelklinger Museumsgesellschaft gestellt werden. Deren Vorsitzender, Stadtrat Reiner Blumentritt (CDU), erkundigte sich nach den genauen Modalitäten.

