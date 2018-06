Spende Scheck übergeben

tv

Exakt 5506,44 Euro. So viel beträgt der Reinerlös des eintägigen Weihnachtsmarktes, der vergangenen Dezember massenhaft Publikum auf den Blausteiner Marktplatz gelockt hatte. Auch nach Dafürhalten des Ehrenstein-Klingenstein-Ausschusses wird der Betrag geteilt und zu gleichen Teilen dem Mittagstisch der Blausteiner Grundschulen und der Hospizgruppe Blaustein zugutekommen. Die Schulen können damit sozial schwachen Schülern unter die Arme greifen. Die Sterbebegleitungseinrichtung wiederum, so erklärten es Leiterin Elfriede Egle und Pfarrerin Anneliese Suur in Vertretung des Krankenpflegevereins vor dem Gremium, werde das Geld in die Fortbildung der Ehrenamtlichen investieren. Beide zeigten sich bei der Scheckübergabe hocherfreut über die Zuwendung.