Altenstadt Scharfe Kritik an geplantem Kraftwerk

Altenstadt / THOMAS VOGEL

Der Bau des Schachtkraftwerks, wofür das Verwaltungsgericht Sigmaringen grünes Licht gegeben hat, unterläuft die Bemühungen des Projekts „Agile Iller“ zur Renaturierung von Fluss und Auwald, sagt Bürgermeister Wolfgang Höß. Für den Flussumbau würden Baden-Württemberg und Bayern immerhin 70 Millionen Euro bereitstellen. Gegen das Kraftwerksprojekt hatte der BUND geklagt, der gegen das Urteil in Revision gehen will.

Höß untermauerte seine in der Bürgerversammlung geäußerte Kritik mit konkreten Zahlen. Die Untere Iller AG (UIAG), Betreiberin der Kraftwerke am Illerkanal in Untereichen und bei Au, könne pro Kilowattstunde Strom um die drei Cent erlösen. Der Münchner Investor Fontis aber kalkuliere beim avisierten Schachtkraftwerk in der Iller mit 13 bis 14 Cent pro Kilowattstunde, erzielt über die Einspeisevergütung für alternative Energien. Höß gab zu bedenken, dass der UIAG wohl eine Entschädigung zustehe, sollte der Kanal künftig weniger Wasser führen.

Nutznießer des zusätzlichen Illerwassers wäre dann aber ausgerechnet der dortige Kraftwerksbetreiber Fontis, der damit auch noch einen viel höheren Strom-Erlös erzielen könnte. Für Höß ist Fontis nichts anderes als „ein Investor, der bei uns Kohle machen will, auf Kosten der Stromkunden und der Natur“. Denn für den Auwald bestehe dringender Handlungsbedarf, „der ist eher ein Trockenwald“.

Wie Höß auf die Frage eines Bürgers erklärte, sei nun zu befürchten, dass Fontis auch im Altenstadter Beritt aktiv werden will. Bereits vor einiger Zeit hat der Investor angekündigt, nach Dietenheim noch weitere sieben solcher Kraftwerke bauen zu wollen: „Wollen wir hoffen, dass die Iller-Renaturierung schneller am Start ist.“