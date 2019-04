Jugendliche finden bei Amstetten ein 20 Kilogramm schweres Geschoss aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückt an.

Einen mächtigen Schreck haben am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr die acht Mitglieder der Am­stetter Jugendfeuerwehr bekommen, als sie im Rahmen der Ortsputzete mit Müllsäcken und Zangen auf der Landesstraße in Richtung Ettlenschieß unterwegs waren: Rund 500 Meter nach dem Ortsausgang fanden sie links im Straßengraben in einem dichten Gebüsch eine etwa 40 Zentimeter lange Granate, halb im Boden noch eingegraben.

Früher Standardgeschoss für Panzer

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst in Stuttgart wurde alarmiert. Vor dort aus machten sich Joachim Leippert und Robert Mess auf den Weg, um den Bombenfund zu sichern.Wie es sich herausstellte, handelte es sich um eine noch scharfe Sprenggranate mit einem Kaliber von zwölf Zentimetern aus dem Zweiten Weltkrieg – damals ein Standardgeschoss für Panzer. Die Experten nahmen die Granate mit zum Sammelstützpunkt der Behörde. Dort wird sie zu gegebener Zeit mit anderen Kampfmitteln vernichtet.

