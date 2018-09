Tierhaltung Schäferei: Von wegen den ganzen Tag rumstehen

Dienst als Landschaftspfleger

Ausbildung Tierwirt in der Fachrichtung Schäferei ist ein dreijähriger, dualer Ausbildungsberuf in der Landwirtschaft – absolviert in einem Betrieb und an einer Berufsschule. Die Ausbildung hat der Schäfer Moritz Nieß an dem Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Ansbach-Triesdorf in Mittelfranken absolviert. Die bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft: Schäfer erzeugen nicht nur hochwertige Nahrungsmittel wie Lammfleisch und Schafmilch, sondern liefern mit der Wolle auch einen hochwertigen, permanent nachwachsenden Rohstoff. „Außerdem leisten sie einen wertvollen Dienst als Landschaftspfleger, insbesondere zur Erhaltung ökologisch wertvoller Flächen.“