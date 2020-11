In der Landeswasserversorgung (LW) in Langenau und beim Klärwerk Steinhäule in Neu-Ulm freuen sich die Fachleute über die neue Chemikalien-Strategie der Europäischen Union (siehe Infokasten). Wie berichtet, will die EU mit dem Konzept weg von Grenzwerten für die gefährlichsten Substanzen und h...