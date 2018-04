Freizeit SC Urspring hat Skilift endgültig abgebaut

Von Thomas Steibadler

An Skifahren ist am Kniebis zwischen Lonsee-Urspring und Am­stetten nicht mehr zu denken. Das liegt nicht nur an den frühsommerlichen Temperaturen, die in den nächsten Tagen auch auf der Alb, die 20-Grad-Marke knacken werden. Nein, der Liftbetrieb an dem Hügel östlich der Bundesstraße.10, der offiziell „Hochberg“ heißt, wird für immer eingestellt, das hat der erweiterte Vorstand des SC Urspring beschlossen.

Der kleine Schlepplift des Vereins, um 1970 installiert, hat im wahrsten Sinne ein Schattendasein geführt. An einem Nordhang gelegen, führen Trasse und die beiden Pisten durch den Wald. Trotz dieser an sich günstigen Voraussetzungen sei die Schneelage in den vergangenen Jahren immer schlechter geworden, sagt Ulrich Fetzer, Vorsitzender des SC Urspring. In den zurückliegenden Wintern sei der Lift mehrmals auf- und abgebaut worden, ohne in Betrieb gewesen zu sein. Doch selbst bei guter Schneelage seien immer weniger Kinder gekommen. Was Fetzer den jungen Skiläufern und Snowboardfahrern nicht verdenken kann: Es gebe eben attraktivere Pisten als die nur etwa 270 Meter langen Kniebis-Abfahrten.

Wobei die Liftfahrt selbst „nicht anspruchslos“ gewesen sei, wie der Vorsitzende anmerkt. Und Fetzers Vorgänger Hans-Frieder Bayer hatte einmal gesagt: „Wen’s hier nicht raushaut, der kommt jeden Lift hoch.“

Geld habe der Verein mit dem kleinen Bügellift nie verdienen wollen, sagt der Vorsitzende. Auf der anderen Seite seien die Kosten erheblich. Allein die Versicherung koste mehr als 600 Euro im Jahr. Hinzu kommen der TÜV und die Instandhaltung des 25-PS-Motors sowie des Skibobs zur Pistenpflege. Die Ausgaben summierten sich auf jährlich etwa 1000 Euro – auch in schneefreien Wintern. „Das war auch den Mitgliedern gegenüber nicht mehr zu verantworten“, sagt Fetzer. Also war der Lift Mitte Februar zum letzten Mal in Betrieb.

Die Skihütte bleibt

Was mit dem Stahlseil, den 22 U-förmigen Bügeln und der übrigen Lift-Technik passiert, darüber habe die Vereinsführung noch nicht entschieden. „Vielleicht fragen wir mal in Nattheim, ob sie was brauchen können“, meint der Vorsitzende. In der Tat betreibt die Skiabteilung der TSG Nattheim mit dem „Rahmensteinlift“ eine ähnliche Anlage.

Außer der Erinnerung an manche Lift- und Abfahrt bleibt den Urspringern die Skihütte neben der „Bergstation“. Im Winter werde Hüttenwirt Rainer Ruedel wie gewohnt an jedem ersten Sonntag im Monat um 10 Uhr öffnen. Mitglieder des SC können die Hütte für private Feiern mieten. Außerdem feiert der Verein dort alljährlich ein Sommernachtsfest, diesmal am Samstag, 30. Juni.