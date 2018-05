Comedy Saubachkomede: Broide Nudla statt Gratin

Merklingen / Sabine Graser-Kühnle

Schwäbisch gschwätzt, wie oim d‘ Gosch gwachsa isch, ond de Leid aufs Maul guckt: Das ist die „Saukomede“, das schwäbische Blödel-Quintett mit den Brüdern Michael, Egon und Alwin Hagel sowie Markus Burkhardt (Schorsch) und Michael Ogger. Sie pflegen den Dialekt bis zur Perfektion, spitzen die schwäbischen Eigenschaften zu, bis selbst der geizige und spießige Schwabe wieder liebenswert ist. Aber vor allem lieben sie es, Blödsinn zu machen, in ihren Sketchen und Liedern und sogar dazwischen. Dabei ist nicht zu unterscheiden, wer nun am meisten Spaß hat: Ihr Publikum oder die fünf Blödelbarden selbst, die sich nach ihrem bei Biberach entspringenden Flüsschen Saubach benannt haben. Mit ihrem Programm „Nudla will e – aber broide“ hat sie der Landwirtschaftliche Ortsverein nach Merklingen zu seinem 70. Jubiläum geholt und sich und seinen Gästen damit ein großartiges Geburtstagsgeschenk gemacht.

Das Dorf „verkartelt“

Nicht auf einer Geburtstags-, sondern auf einer Hochzeitsfeier spielten sie die schwäbische Schlacht am Buffet: Während der Alleinunterhalter Egon an seinem „Ki-Bord“ die alten Schlager mit ganzem Körper singt, ja lebt, heißt es für die anderen Warten in der Buffetschlange. Dort gibt es Kartoffelgratin – „das gibt es immer, auch wenn es gar nicht passt“ – und leider keinen Kartoffelsalat, einen mit dem „Schlonz“, der den Salat erst richtig gut macht. Und überhaupt wollen die Herren doch am liebsten broide Nudla. Ein herrlicher Angriff auf die Lachmuskeln.

Die sind zuvor schon arg strapaziert worden, etwa im Sketch der Frau Duderer, die „noch dr Kirch a bissle s Dorf verkartelt“ und den frisch gebackenen Papa beinah um den Verstand bringt: „Was, ihr send scho zwoi Johr verheiratet und jetzt erscht kommt des Kendle? Und an wen erinnerd mi denn dia blonde Locka von dem Kendle?“

Bleibt der Schwabe sich doch größtenteils treu, dem Internet kann er sich auch nicht entziehen. „Was, du warscht im Live-Chat? An Jet isch unbezahlbar und fliegen kann i au ned.“ Wahre Lachsalven erntete ihr Sketch „Ständchen“. Der Gesangverein „Inkontinentia“ singt einem betagten Jubilar zum Geburtstag auf, quasi ein – fast nicht endendes – Rondo. Das Quintett sang vom Schwäbischen Dialekt („der gehört gschnitzt“) und von verweichlichten Fußballern, die so wehleidig wie nie sind („Komm, stand auf“) und ließen in ihren Songs keinen Trend aus („en Thermomix muss her – yeah“).

Schauspielerisches Können, nadelspitz pointierte Geschichten und ein schier kindliches Vergnügen Quatsch zu machen, das zeichnet die Saubachkomede aus und damit begeisterten die Männer ihr Publikum in der Gemeindehalle. Die Merklinger entließen das Comedy-Quintett erst nach einer Zugabe. Und dann gratulierten die fünf noch dem Jubilar, dem Landwirtschaftlichen Ortsverein. Dazu holten sie sich zum Vergnügen der Zuschauer Ortsobmann Hans Hack auf die Bühne, der bestens gelaunt mitalberte.