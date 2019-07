In Wain werden sich die Rektorin und ihr Team nicht ausruhen: Nach der Sanierung wollen sie in den kommenden zwei Jahren ein Leitbild erarbeiten. Das zu Ende gehende Schuljahr in Wain war kein gewöhnliches. Denn der Lehrbetrieb an der Grundschule musste parallel zu umfangreichen Umbauarbeiten laufen. Der Abschluss dieser Sanierung wurde beim Schulfest in der Gemeindehalle und einem „Tag der offenen Tür“ gefeiert.Neu ist, dass es nun ein...