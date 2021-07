Die Gerüste an der St.-Georgs-Kirche sowie das Baustromkabel zeigen deutlich, was in dem 1286 erstmals urkundlich erwähnten Gotteshaus vor sich geht: eine aufwändige Renovierung in zwei Bauabschnitten, die mehr als zwei Millionen Euro kostet und die größte seit der Kirchenerweiterung 1895 ist. Damals war das Mittelschiff abgerissen und durch die heutige Basilika mit ihren neugotischen Säulen ersetzt worden.

Im ersten Teil steht die Dachstuhl...