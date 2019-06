Bei der Bürgerversammlung in Jedesheim werden Risse sichtbar. Stimmungsmache oder Ernst zu nehmend Hinweise vor Runde zwei?

Da riss Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen durchaus diskussionsträchtige Themen an, die Unterauslastung der örtlichen Grundschule – „Tiefststand bei der Schülerzahl“ – und des Kindergartens etwa, in Folge einer auffallend schwachen Geburtenrate. Oder das Ende einer Entwicklung mit immer neuen Wohn- und Gewerbegebieten zugunsten der „Innenentwicklung“. Da sprach der Rathaus-Chef Lob aus für Feuerwehr, das Dorfladenteam, den Flüchtlingshelferkreis, wofür die Versammlung in allen Fällen auch kräftigen Beifall spendete.

Dorferneuerung Thema Nummer 1

Doch beherrschend bei der trotz Gluthitze gut besuchten Bürgerversammlung am Mittwoch war ein einziges Thema: die Dorferneuerung. Sie wird im kommenden Jahr in die zweite Runde gehen, eine erste und große Etappe im zentralen Bereich ist bereits geschafft. Begleitet war sie von einem umfänglichen Prozess der Bürgerbeteiligungen, die Protokolle der Versammlungen, Besprechungen sowie auch der Debatten in den politischen Gremien darüber füllen dicke Ordner.

Doch dann genügte in der Versammlung ein kleiner Funke, und die gute Stimmung in Anbetracht des großen Werks war mit einem Male dahin. Aktivisten fühlten sich persönlich angegriffen, die Planer- und Moderatoren-Profis von Lars Consult und vom Krumbacher Amt für ländliche Entwicklung als arrogant und dominant in die Ecke gedrängt. Gezündet hatte diesen Funken Philipp Jans mit einer langen Wortmeldung, worin er das Ergebnis einer „Reflexion“ des Ergebnisses mit Anliegern wiedergab. Tenor: An allen Ecken und Enden gebe es Missstände. Da wachse an einigen Stellen bereits das Gras durch die Gehwegplatten und an einer Böschung sei Anflug von Ahorn zu beobachten. Der Schotterrasen sei in Frage zu stellen, „weil der auf Dauer doch wohl zu macht“ und folglich möglicherweise Überschwemmungsgefahren berge. Das Ziel einer Reduzierung der Geschwindigkeit sei nicht erreicht worden, er beobachte weiterhin „Raser“. Für problematisch erachte Jans, dass die Laster bei Begegnungsverkehr auf den Gehweg auswichen. Dabei war dies im Maßnahmenprogramm genau so vorgesehen, weil der Straßenraum bewusst etwas verengt wurde, damit er „maßstäblicher wirke und so besser zum dörflichen Charakter“ passe.

Die Folge von Jans’ Philippika war eine verärgerte Replik von Anton Vogt. Der Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft der Dorferneuerung hielt entgegen: „Das haben wir doch alles schon diskutiert.“ Er sprach von „Stimmungsmache“ und ging aus dem Stand zur Gegenattacke über: „So hetzt man die Leute auf gegen die Dorferneuerung.“

Zweiter Abschnitt 2020

Jans wollte seine Kritik danach lediglich noch als „Hinweis für künftige Maßnahmen“ verstanden wissen. Diese sollen im kommenden Jahr starten. Der Illertisser Stadtrat hat jüngst einstimmig den Aufstellungsbeschluss für die Entwurfsplanung für den neuen Sanierungsabschnitt zwischen Kirchstraße und Pfarrer-Steiner-Straße getroffen. Wie Lothar Beck von Lars Consult in der Versammlung erläuterte, bekommen auch hier die Straßenräume ein neues Outfit, anknüpfend an die eingeschlagene gestalterische Linie. In einigen Abschnitten wird entsiegelt. Auch hier würden die Gehwege wieder bei Ausweichverkehr überfahrbar sein. Doch könne er weiterhin keine Garantie abgegeben gegen zu schnelles Fahren, ging Beck auf Jans’ Kritik ein: „Wenn jemand rasen will, dann macht er das. Da kann ich planen, was ich will.“ Eisen sprach die Möglichkeit an, im Zuge der Dorfsanierung den Dorfladen in einem neuen Gebäude unterzubringen, ein geeignetes Grundstück sei bereits in Besitz der Stadt.

Schilder gegen Randale?

Gegen Ende der Bürgerversammlung kam dann doch noch ein anderer Aufreger aufs Tablett. Der Spielplatz am Sonnenberg, monierte ein Anwohner, werde nächtens häufig zur Partyzone, Randale inbegriffen. Beim Wunsch, zwei entsprechende Verbotsschilder aufzustellen, zeigte sich Eisen aber skeptisch: „Schilder werden’s nicht richten.“

