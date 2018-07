Dorffest Sanierter Hochbehälter zu besichtigen

Nellingen / sp

Am kommenden Sonntag wird der Wasserhochbehälter Schwachstett direkt zwischen Nellingen und Merklingen im Rahmen eines Tags der offenen Tür für alle zugänglich sein. Beim Dorffest des Nellinger Musikvereins werden dann am selben Tag viele unterschiedliche Speisen und Getränke angeboten.

Der Wasserhochbehälter wurde 1875 erbaut und diente der Albwasserversorgungsgruppe II mehr als 100 Jahre lang als unterirdischer Wasserspeicher für Nellingen und Aichen. 1980 verkaufte die Albwasserversorgungsgruppe den Hochbehälter an die Gemeinde Nellingen. Bereits vor einigen Jahren hatte die Interessensgemeinschaft für Geschichte und Brauchtum in Merklingen angeregt, dieses Industriedenkmal nicht verfallen zu lassen. Der Nellinger Gemeinderat hat daraufhin beschlossen, die Materialkosten für die Sanierung zu übernehmen.

Unter der Regie des historisch interessierten und engagierten Nellinger Gemeinderates Werner Staudenmaier fanden sich mehr als 20 Freiwillige zusammen, die in vielen Arbeitsstunden das Gebäude grundlegend sanierten. Neben Werner Staudenmaier war hier auch Jochen Ströhle maßgeblich beteiligt. Die Baumaßnahmen wurden von den Nellinger Handwerkern unterstützt ebenso wie von Förster Timo Allgaier und den Mitarbeitern des Gemeindebauhofs. Selbst Lampen standen kostenlos zur Verfügung.

Der Tag der offenen Tür beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr mit einer fachkundige Erläuterungen über die Funktion des Wasserhochbehälters früher und über die durchgeführten Renovierungen von Werner Staudenmaier. Der Hochbehälter kann bis 15 Uhr besichtigt werden. Ein Einstieg in die unterirdischen Wasserbehälter ist über eine fast senkrechte vier Meter lange Stahlleiter auf eigene Gefahr möglich. Die Zufahrt ist ab der Abzweigung der Landesstraße von Nellingen nach Merklingen bei den Ställen in Autobahnnähe ausgeschildert.

Beim Dorffest des Nellinger Musikvereins am selben Tag in der Ortsmitte können sich die Besucher dann auch über das Gesehene austauschen.